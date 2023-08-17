Петербург включили в тройку излюбленных среди туристов российских городов

Санкт-Петербург вошёл в тройку городов, которые в августе туристы чаще всего выбирали для трёхдневных путешествий, а также для продолжительных поездок дольше десяти дней. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по развитию туризма города Сергея Корнеева.

"Сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет наш портал Visit Petersburg", — посоветовал Корнеев.