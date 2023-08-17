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17 августа, 00:02

Петербург включили в тройку излюбленных среди туристов российских городов

Комитет по развитию туризма: Петербург — в тройке первых городов для путешествий

Санкт-Петербург вошёл в тройку городов, которые в августе туристы чаще всего выбирали для трёхдневных путешествий, а также для продолжительных поездок дольше десяти дней. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по развитию туризма города Сергея Корнеева.

"Сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет наш портал Visit Petersburg", — посоветовал Корнеев.

Газета также ссылается на данные "Турбарометра", свидетельствующие, что путешествия длительностью три-четыре дня — наиболее популярны, это каждая третья поездка. А вот на 5–6 и 7–8 дней в Северную столицу приезжает порядка 18% туристов. Около 10% приезжают на десять дней и более.

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Ранее Лайф сообщал, что с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор. По словам экспертов, участие города в этом проекте может положительно повлиять на развитие города и не отразится на горожанах негативно.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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