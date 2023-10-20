"Универ. 13 лет спустя": Лайф узнал, за что актёры ненавидят персонажей и от каких серий ловят кринж
Всех можно поделить на две категории: тех, кто застал премьеру сериала, и тех, кто с нетерпением ждёт продолжения. Летом стартовали съёмки "Универа. 13 лет спустя". А пока Лайф расскажет главные секреты снимающегося проекта.
Стоит только произнести название сериала "Универ" вслух, как в памяти сразу всплывают заставка и вступительная песня со строками "Шняга шняжная — жизнь общажная. Беспонтовая, но кайфовая". Даже если вы не смотрели комедию целыми сезонами, всё равно хотя бы раз, но натыкались на какую-нибудь серию, крутящуюся по ТВ. Да и главных героев — Антона, Майкла, Кузю, Аллу, Валю и Варвару — знают все, а не только фанаты. После премьеры в 2008 году у "Универа" появилась внушительная база поклонников и несколько сиквелов: "Универ. Новая общага", "Универ. 10 лет спустя" и долгожданный новый сезон "Универ. 13 лет спустя".
Лайф вспомнил истории героев, а заодно сравнил, как за это время внешне изменились актёры. А ещё задал интересные вопросы исполнителям главных ролей. Почему произошёл скандал со сценаристами? Смогла ли Варя простить Майкла за измену? Почему Будейко решил выпрыгнуть из окна? И много всего интересного в нашем эксклюзивном материале.
Как проходят съёмки сериала "Универ. 13 лет спустя"
Начало съёмок сериала "Универ. 13 лет спустя". Фото © "Универ. 13 лет спустя", режиссёр Семён Литовчин / Kinopoisk.ru
Чего ждать, какие новые сюжетные повороты готовят нам сценаристы? Казалось бы, в предыдущем сезоне герои смогли разобраться со своими "взрослыми" проблемами и наладить личную жизнь. Но нет! Как и в реальности, не бывает так, что белая полоса длится вечно. Так что знаменитым героям придётся снова проходить через тернии в попытке дотянуться до звёзд. Пока мы точно знаем, что не миновать развода Майкла и Вари, так же как и расставания Антона и Кристины. И… что в новый сезон вернётся Кузя! Да, хотя все до последнего думали, что Виталия Гогунского в "Универе. 13 лет спустя" не будет.
"Я в восторге. Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съёмках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов <…> Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно", — рассказал в одном из интервью актёр Гогунский, которого все знают по роли Кузи. Что ж, это обнадёживает. Надеемся, впереди нас ждёт самый настоящий шедевр российского кинематографа.
Интервью с Екатериной Молоховской: бунт против сценаристов и ненависть к Варе
Как с годами изменилась Екатерина Молоховская, исполнительница роли Варвары. Фото © "Универ. Новая общага", режиссёр Константин Смирнов, сценарист Артём Гончаров / Kinopoisk.ru, © "Универ: 10 лет спустя", режиссёр Сергей Черников, сценарист Евгений Соболев / Kinopoisk.ru
Екатерина Молоховская известна нам ещё со времён сериала "Универ. Новая общага". Актриса исполняет роль Варвары Зуевой, дочери ректора и потом возлюбленной Артура Микаэляна. В последнем сезоне "Универа. 10 лет спустя" между Варей и Майклом произошёл разлад, самый настоящий семейный кризис. Супруги и родители двух дочерей решают пожить отдельно, известно, что Варвара даже подаст на развод. И всему причиной измена Микаэляна.
Лайф спросил у Екатерины Молоховской, как она к этому относится. Оказалось, что исполнительница главной роли ругалась со сценаристами из-за такого сюжетного поворота. Более того, эту ситуацию с изменой Екатерина называет своей "самой большой трагедией как для актрисы". И потом добавляет: "Я билась до последнего, чтобы этого не произошло… Но нет. У нас в основном мужчины сценаристы, они решили, что так будет ярче".
Екатерина Молоховская в эксклюзивном интервью Лайфа. Видео © LIFE
Екатерина Молоховская также по секрету рассказала Лайфу, что Варя простила измену своего супруга. И за такой поступок актриса персонажа ну просто ненавидит! "Этим она меня бесит! Потому что она не выставила границы... Она как-то очень просто так... "Ну ладно, я тебя люблю. Давай [мириться]", — делится своими ощущениями от произошедшего в судьбе героини актриса. Но, несмотря на такие подробности, история с разводом Майкла и Варвары остаётся актуальной, со слов Молоховской. Интересно, как в "Универе. 13 лет спустя" герои выйдут из такой сложной ситуации?
Интервью с Александром Стекольниковым: почему упал в обморок и каким "Валю ещё не видели"
Как изменился с годами Валентин Будейко, которого играет Александр Стекольников. Фото © "Универ. Новая общага", режиссёр Константин Смирнов, сценарист Артём Гончаров / Kinopoisk.ru, © "Универ: 10 лет спустя", режиссёр Сергей Черников, сценарист Евгений Соболев / Kinopoisk.ru
На наш вопрос, что бесит Александра Стекольникова в своём персонаже, актёр отвечает: "Уже давно ничего не раздражает. Я его полюбил, потому что он часть меня". За столько лет игры Валентина Будейко из "Универа" Александр привнёс в персонажа и свои черты, поэтому сроднился с героем и даже полюбил все его недостатки: "Персонаж не может бесить, если ты его любишь". Кстати, Стекольников с улыбкой рассказывает, как изменился и он сам за всё время участия в съёмках сериала: "Нам пятый десяток идёт всем. Уже песок сыплется из некоторых... Трое детей взрослеют, жизнь движется".
Александр Стекольников в эксклюзивном интервью Лайфа. Видео © LIFE
"В новом сезоне, который мы сейчас снимаем, таким Валентина вы ещё не видели!" — интригует Александр Стекольников, рассказывая, что нового ждать от Будейко в "Универе. 13 лет спустя". И сразу же вспоминает случай, когда из-за духоты и ранних плотных съёмок упал в обморок. "Я был в противогазе и что-то начал сознание терять", — рассказывает Стекольников.
Зачем же Александр был в противогазе? Что произошло с Валентином, раз тот решил стать алкоголиком и выпрыгнуть в окно? Какие трюки актёр исполнял лично? Увидим в легендарном продолжении сериала "Универ. 13 лет спустя".
Чем закончился "Универ. 10 лет спустя"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yarushinstanislav
А пока мы все с нетерпением ждём продолжения истории в новом сезоне, стоит вспомнить, чем же закончился "Универ. 10 лет спустя". По сюжету некоторые персонажи разбежались, например Антон, лишившийся всего, расстался с Кристиной. Также известно, что в продолжении истории Настасья Самбурская не будет принимать участия. У других героев случился кризис в отношениях, а также потеря работы. Тот же Майкл теперь примеряет роль домохозяина: он вынужден воспитывать двух дочерей. Варвара подаёт на развод. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Будейко не готов променять научную деятельность на родительство. Получается, перед главным героем встаёт выбор: карьера или семья.
Работа над "Универом. 13 лет спустя" началась летом 2023 года. Запланированной даты окончания съёмок пока нет, но, по слухам, премьера нового сезона произойдёт не раньше 2024 года.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandr_martyno, © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв