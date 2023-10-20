"Универ. 13 лет спустя": Лайф узнал, за что актёры ненавидят персонажей и от каких серий ловят кринж

Стоит только произнести название сериала "Универ" вслух, как в памяти сразу всплывают заставка и вступительная песня со строками "Шняга шняжная — жизнь общажная. Беспонтовая, но кайфовая". Даже если вы не смотрели комедию целыми сезонами, всё равно хотя бы раз, но натыкались на какую-нибудь серию, крутящуюся по ТВ. Да и главных героев — Антона, Майкла, Кузю, Аллу, Валю и Варвару — знают все, а не только фанаты. После премьеры в 2008 году у "Универа" появилась внушительная база поклонников и несколько сиквелов: "Универ. Новая общага", "Универ. 10 лет спустя" и долгожданный новый сезон "Универ. 13 лет спустя".

Лайф вспомнил истории героев, а заодно сравнил, как за это время внешне изменились актёры. А ещё задал интересные вопросы исполнителям главных ролей. Почему произошёл скандал со сценаристами? Смогла ли Варя простить Майкла за измену? Почему Будейко решил выпрыгнуть из окна? И много всего интересного в нашем эксклюзивном материале.

Как проходят съёмки сериала "Универ. 13 лет спустя"

Начало съёмок сериала "Универ. 13 лет спустя". Фото © "Универ. 13 лет спустя", режиссёр Семён Литовчин / Kinopoisk.ru

Чего ждать, какие новые сюжетные повороты готовят нам сценаристы? Казалось бы, в предыдущем сезоне герои смогли разобраться со своими "взрослыми" проблемами и наладить личную жизнь. Но нет! Как и в реальности, не бывает так, что белая полоса длится вечно. Так что знаменитым героям придётся снова проходить через тернии в попытке дотянуться до звёзд. Пока мы точно знаем, что не миновать развода Майкла и Вари, так же как и расставания Антона и Кристины. И… что в новый сезон вернётся Кузя! Да, хотя все до последнего думали, что Виталия Гогунского в "Универе. 13 лет спустя" не будет.

"Я в восторге. Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съёмках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов <…> Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно", — рассказал в одном из интервью актёр Гогунский, которого все знают по роли Кузи. Что ж, это обнадёживает. Надеемся, впереди нас ждёт самый настоящий шедевр российского кинематографа.

Интервью с Екатериной Молоховской: бунт против сценаристов и ненависть к Варе

Как с годами изменилась Екатерина Молоховская, исполнительница роли Варвары. Фото © "Универ. Новая общага", режиссёр Константин Смирнов, сценарист Артём Гончаров / Kinopoisk.ru, © "Универ: 10 лет спустя", режиссёр Сергей Черников, сценарист Евгений Соболев / Kinopoisk.ru

Екатерина Молоховская известна нам ещё со времён сериала "Универ. Новая общага". Актриса исполняет роль Варвары Зуевой, дочери ректора и потом возлюбленной Артура Микаэляна. В последнем сезоне "Универа. 10 лет спустя" между Варей и Майклом произошёл разлад, самый настоящий семейный кризис. Супруги и родители двух дочерей решают пожить отдельно, известно, что Варвара даже подаст на развод. И всему причиной измена Микаэляна.

Лайф спросил у Екатерины Молоховской, как она к этому относится. Оказалось, что исполнительница главной роли ругалась со сценаристами из-за такого сюжетного поворота. Более того, эту ситуацию с изменой Екатерина называет своей "самой большой трагедией как для актрисы". И потом добавляет: "Я билась до последнего, чтобы этого не произошло… Но нет. У нас в основном мужчины сценаристы, они решили, что так будет ярче".

Екатерина Молоховская в эксклюзивном интервью Лайфа. Видео © LIFE

Екатерина Молоховская также по секрету рассказала Лайфу, что Варя простила измену своего супруга. И за такой поступок актриса персонажа ну просто ненавидит! "Этим она меня бесит! Потому что она не выставила границы... Она как-то очень просто так... "Ну ладно, я тебя люблю. Давай [мириться]", — делится своими ощущениями от произошедшего в судьбе героини актриса. Но, несмотря на такие подробности, история с разводом Майкла и Варвары остаётся актуальной, со слов Молоховской. Интересно, как в "Универе. 13 лет спустя" герои выйдут из такой сложной ситуации?

Интервью с Александром Стекольниковым: почему упал в обморок и каким "Валю ещё не видели"

Как изменился с годами Валентин Будейко, которого играет Александр Стекольников. Фото © "Универ. Новая общага", режиссёр Константин Смирнов, сценарист Артём Гончаров / Kinopoisk.ru, © "Универ: 10 лет спустя", режиссёр Сергей Черников, сценарист Евгений Соболев / Kinopoisk.ru

На наш вопрос, что бесит Александра Стекольникова в своём персонаже, актёр отвечает: "Уже давно ничего не раздражает. Я его полюбил, потому что он часть меня". За столько лет игры Валентина Будейко из "Универа" Александр привнёс в персонажа и свои черты, поэтому сроднился с героем и даже полюбил все его недостатки: "Персонаж не может бесить, если ты его любишь". Кстати, Стекольников с улыбкой рассказывает, как изменился и он сам за всё время участия в съёмках сериала: "Нам пятый десяток идёт всем. Уже песок сыплется из некоторых... Трое детей взрослеют, жизнь движется".

Александр Стекольников в эксклюзивном интервью Лайфа. Видео © LIFE

"В новом сезоне, который мы сейчас снимаем, таким Валентина вы ещё не видели!" — интригует Александр Стекольников, рассказывая, что нового ждать от Будейко в "Универе. 13 лет спустя". И сразу же вспоминает случай, когда из-за духоты и ранних плотных съёмок упал в обморок. "Я был в противогазе и что-то начал сознание терять", — рассказывает Стекольников. Зачем же Александр был в противогазе? Что произошло с Валентином, раз тот решил стать алкоголиком и выпрыгнуть в окно? Какие трюки актёр исполнял лично? Увидим в легендарном продолжении сериала "Универ. 13 лет спустя".

Чем закончился "Универ. 10 лет спустя"

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А пока мы все с нетерпением ждём продолжения истории в новом сезоне, стоит вспомнить, чем же закончился "Универ. 10 лет спустя". По сюжету некоторые персонажи разбежались, например Антон, лишившийся всего, расстался с Кристиной. Также известно, что в продолжении истории Настасья Самбурская не будет принимать участия. У других героев случился кризис в отношениях, а также потеря работы. Тот же Майкл теперь примеряет роль домохозяина: он вынужден воспитывать двух дочерей. Варвара подаёт на развод. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Будейко не готов променять научную деятельность на родительство. Получается, перед главным героем встаёт выбор: карьера или семья.