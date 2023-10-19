Как пирсинг и увеличение губ лишают человека светлого будущего: 4 негативных сценария

Некоторые специалисты в области астрологии уверены, что не стоит радикально менять данную при рождении внешность, так как это обязательно повлечёт негативные изменения и в судьбе человека. Сыграет против не только что-то глобальное типа операций, но даже яркий макияж. Разбираемся подробнее.

Как пирсинг может изменить судьбу человека и обречь его на муки? Фото © Freepik / karlyukav

Например, по словам физиогномиста и астролога Ольги Фандориной, пирсинг или шрамирование в области бровей заставит измениться человека в более агрессивную сторону. У такой личности конфликты и склоки станут начинаться чуть ли не на ровном месте. "Агрессия окружающих к человеку повысится", — утверждает эксперт. Против такой личности коллеги на работе начнут плести интриги, распускать сплетни, а начальство перестанет считать профессионалом. И даже друзья своим новым поведением будут заставлять нервничать и раздражаться.

Второй ряд негативных сценариев, которые вы можете устроить сами себе, — сделать татуаж или пирсинг на носу. Такие изменения, по словам астролога, особенно опасны для людей, которые самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, так как новое украшение или нестираемый макияж отрицательно скажется на доходе.

"Была успешной бизнесвумен, но чуть не разорилась через шесть месяцев после того, как сделала пирсинг на крыльях носа. И только после того, как она от него отказалась, прибыль в бизнесе начала потихоньку расти", — делится историей из практики Фандорина.

Неправильный макияж, татуаж и увеличение губ — как судьба отомстит за изменения себя. Фото © Freepik

Со слов физиогномиста, негатив в дальнейшую судьбу человека принесёт и несоразмерное увеличение губ. Как минимум слова такой дамы перестанут восприниматься всерьёз, что точно разрушит эффективность деловых коммуникаций.