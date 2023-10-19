5 тем для разговора на первом свидании, чтобы уже к концу было понятно, нужно ли встречаться ещё

На первом свидании всегда важно создать хорошую атмосферу для общения и узнать друг друга получше. Собрали пять тем для такой встречи — они помогут понять, есть ли взаимная симпатия и желание продолжать знакомство. Или, наоборот, после свиданки нужно поскорее заблокировать спутника или спутницу во всех соцсетях.

Тема 1. "Что делает вас счастливыми?"

Что обсудить на первом свидании, чтобы понять, есть ли смысл встречаться снова? Фото © Freepik

Расскажите друг другу об увлечениях, хобби и том, что приносит радость в жизни. Например, вы можете поделиться своими любимыми занятиями, такими как чтение, путешествия, спорт или же кулинария. Это поможет узнать друг друга глубже и понять, совместимы ли вы. Если да, разговор на эту тему сразу создаст более тесную связь между собеседниками, ведь станет очевидно: у вас общие интересы и ценности.

Тема 2. "Как вы относитесь к полиамории?"

Взгляды на формат отношений также нужно обязательно проговорить. Как минимум, скучно точно не будет. Можете поделиться своим мнением о том, что означает для вас полиамория и как вы относитесь к идее быть в отношениях не с одним человеком. Это может включать обсуждение предпочтений и ожиданий от партнёра, а также обсуждение опыта в подобных отношениях… если таковой имеется. Сразу будет понятно, насколько вы совместимы в своих взглядах на отношения и партнёрство. К тому же иногда полиамория — это очень здорово.

Тема 3. "Какие главные качества вы ищете в партнёре?"

Лайфхаки по отношениям: 5 тем для разговора на первом свидании. Фото © Freepik / fxquadro

Также на первом свидании будет не лишним обсудить, что ищет потенциальный партнёр. Вы можете поделиться личными предпочтениями и соответствующими ценностями, которые считаете важными в отношениях. Например, обсудить такие качества второй половинки: честность, поддержка, юмор, интеллект и т. д. Это поможет понять, насколько вы совместимы в своих представлениях об идеальном партнёре и любовных отношениях. И подходите ли вообще под "запросы" друг друга.

Тема 4. "Как вы представляете свою идеальную старость?"

Такой на первый взгляд лёгкий вопрос может дать полную картину о человеке, с которым общаетесь. Обсуждая эту тему, и сами поделитесь мыслями, какой видите жизнь в будущем: чего хотели бы достичь, попробовать и пережить, сколько иметь детей и заводить ли их вообще. Эта тема в разговоре также может включать обсуждение планов на путешествия, хобби или другие вещи, которые вы хотели бы сделать за свою жизнь. Вопрос даст понимание, насколько вы с кандидатом совместимы в представлениях о будущем и каких ценностей придерживаетесь.

Тема 5. Общие интересы

О чём говорить на первом свидании. Фото © Freepik