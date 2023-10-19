"Отмазывали всю жизнь": Психиатр воссоздал картину морального падения сына Намина

Трагедия Романа Микояна — приёмного сына легенды русского рока Стаса Намина, убившего своего младшего брата и бабушку, — стала возможной из-за чувства безнаказанности, которое усугубилось под запрещёнными веществами. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он напомнил, что этот человек уже много раз подобным образом проявлял себя — и попадал в драки, и насмерть сбил человека, находясь за рулём. Но даже за аварию с летальным исходом он получил всего два года условно. По всей видимости, Роман Микоян был сформирован с чётким ощущением, что его в любом случае "отмажут", чего бы с ним ни происходило.

"А сейчас, судя по всему, он был в употреблении, ему начали читать морали, воспитывать. Он взбесился. Бабушке, понятно, много не надо, а младший, конечно, он крепкий, его сразу убить не удалось", — рассуждает собеседник Лайфа.

Признательные показания, которые дал Роман Микоян, эксперт связывает с постепенным отрезвлением — во всех смыслах этого слова.