"Отмазывали всю жизнь": Психиатр воссоздал картину морального падения сына Намина
Психиатр-нарколог Шуров: Чувство безнаказанности — ключ к трагедии сына Намина
Трагедия Романа Микояна — приёмного сына легенды русского рока Стаса Намина, убившего своего младшего брата и бабушку, — стала возможной из-за чувства безнаказанности, которое усугубилось под запрещёнными веществами. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.
Он напомнил, что этот человек уже много раз подобным образом проявлял себя — и попадал в драки, и насмерть сбил человека, находясь за рулём. Но даже за аварию с летальным исходом он получил всего два года условно. По всей видимости, Роман Микоян был сформирован с чётким ощущением, что его в любом случае "отмажут", чего бы с ним ни происходило.
"А сейчас, судя по всему, он был в употреблении, ему начали читать морали, воспитывать. Он взбесился. Бабушке, понятно, много не надо, а младший, конечно, он крепкий, его сразу убить не удалось", — рассуждает собеседник Лайфа.
Признательные показания, которые дал Роман Микоян, эксперт связывает с постепенным отрезвлением — во всех смыслах этого слова.
"Жесть, конечно. Я думаю, его приёмный отец, который его столько раз из всего отмазывал, сейчас просто очень сильно жалеет об этом", — добавил Василий Шуров.
Напомним, Роман жил в центре столицы на берегу Москвы-реки, работал директором по развитию, а в свободное время тусовался, употреблял наркотики и попадал в разные передряги. Такой образ жизни стал причиной постоянных ссор с родственниками, переросших в страшный итог — убийство бабушки и брата Артёма. Зарезавшего родню мужчину уже задержали. Он утверждает, что не помнит момент расправы. Оказалось, что это были не первые жертвы Романа: в 2007 году он насмерть сбил учительницу.
ТАСС / ГСУ СК России по Московской области