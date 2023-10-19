СК опубликовал видео с признанием приёмного сына Стаса Намина в двойном убийстве

Роман Микоян, подозреваемый в убийстве сына музыканта Стаса Намина Артёма Миконяна и его бабушки, который является братом убитого, взял на себя вину за преступление. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, отметив, что в его отношении продолжаются следственные действия.