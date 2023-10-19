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19 октября, 10:53

СК опубликовал видео с признанием приёмного сына Стаса Намина в двойном убийстве

СК РФ: Подозреваемый в убийстве сына и тёщи Стаса Намина сознался в преступлении

Роман Микоян, подозреваемый в убийстве сына музыканта Стаса Намина Артёма Миконяна и его бабушки, который является братом убитого, взял на себя вину за преступление. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, отметив, что в его отношении продолжаются следственные действия.

Роман Микоян, брат убитого Артёма Микояна, сознаётся в преступлении. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в городском округе Истра. На допросе мужчина признался в совершённом преступлении", сказано в публикации СК.

"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления

"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления

Сегодня стало известно, что в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний приёмный сын Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений — они просили его завязать с наркотиками. Они, кстати, оказались не первыми его жертвами. Сам рокер уже прокомментировал гибель родных, назвав сына отморозком и мерзким человеком.

Обложка ©

t.me / ГСУ СК России по Московской области

Юрий Лысенко
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