"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления
Консьержка сына Стаса Намина, убившего родных, назвала его хорошим человеком
Консьержка Романа Микояна — приёмного сына легенды русского рока Стаса Намина, убившего своего младшего брата и бабушку — в беседе с Лайфом охарактеризовала его как неконфликтного и "очень хорошего человека". По её словам, тот не то что под наркотиками, даже пьяный никогда не появлялся.
"Очень хороший человек, добросовестный. Относится к фамилии хорошо, к жильцам, подъезду. Я его пьяным не видела, не то что под наркотиками", — поделилась она.
У Романа и его жены Елены также есть десятилетняя дочь. Сам же Намин в гости к приёмному сыну не приезжает, а убитый Артём Микоян делал это крайне редко. Сама семья, добавила женщина, постоянно находится дома и за город не уезжает.
Напомним, Роман жил в центре столицы на берегу Москвы-реки, работал директором по развитию, а в свободное время тусовался, употреблял наркотики и попадал в разные передряги. Такой образ жизни стал причиной постоянных ссор с родственниками, переросших в страшный итог — убийство бабушки и брата Артёма. Зарезавшего родню мужчину уже задержали. Он утверждает, что не помнит момент расправы. Оказалось, что это были не первые жертвы Романа: в 2007 году он насмерть сбил учительницу.
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