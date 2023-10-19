"Хороший человек": Консьержка сына Стаса Намина пришла в ужас от его преступления

Консьержка Романа Микояна — приёмного сына легенды русского рока Стаса Намина, убившего своего младшего брата и бабушку — в беседе с Лайфом охарактеризовала его как неконфликтного и "очень хорошего человека". По её словам, тот не то что под наркотиками, даже пьяный никогда не появлялся.

"Очень хороший человек, добросовестный. Относится к фамилии хорошо, к жильцам, подъезду. Я его пьяным не видела, не то что под наркотиками", — поделилась она.