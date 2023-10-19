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19 октября, 07:20

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Сын Стаса Намина, зарезавший родных, 16 лет назад насмерть сбил человека

<p>Роман Микоян. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58348?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Роман Микоян. Обложка © t.me / SHOT

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами 39-летнего Романа Микояна — в 2007 году он уже убивал человека. Приёмный сын легенды русского рока Стаса Намина пьяным сел за руль и сбил 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает SHOT.

42-летняя учительница математики, которую Роман Микоян насмерть сбил в 2007 году. Фото © t.me / SHOT

42-летняя учительница математики, которую Роман Микоян насмерть сбил в 2007 году. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло 16 лет назад в новогодние праздники. Около полуночи Микоян под градусом летел на Honda Accord и на переходе на Профсоюзной улице сбил женщину, возвращавшуюся с девичника. От полученных травм педагог погибла на месте, а сын рок-музыканта получил два года условно.

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Роман жил в центре столицы на берегу Москвы-реки с женой, работал директором по развитию и часто тусовался, употребляя наркотики и попадая в различные передряги. В итоге его образ жизни стал причиной постоянных ссор с родственниками. Накануне он снова употребил запрещённые вещества и приехал на дачу. В какой-то момент Микоян зарезал бабушку и брата. Его задержали, на допросе он признался, что всё было как в тумане и даже не помнит, как убивал.

Николь Вербер
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