Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами 39-летнего Романа Микояна — в 2007 году он уже убивал человека. Приёмный сын легенды русского рока Стаса Намина пьяным сел за руль и сбил 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, всё произошло 16 лет назад в новогодние праздники. Около полуночи Микоян под градусом летел на Honda Accord и на переходе на Профсоюзной улице сбил женщину, возвращавшуюся с девичника. От полученных травм педагог погибла на месте, а сын рок-музыканта получил два года условно.