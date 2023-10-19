Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина
Сын Стаса Намина, зарезавший родных, 16 лет назад насмерть сбил человека
Роман Микоян. Обложка © t.me / SHOT
Брат и бабушка оказались не первыми жертвами 39-летнего Романа Микояна — в 2007 году он уже убивал человека. Приёмный сын легенды русского рока Стаса Намина пьяным сел за руль и сбил 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает SHOT.
42-летняя учительница математики, которую Роман Микоян насмерть сбил в 2007 году. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло 16 лет назад в новогодние праздники. Около полуночи Микоян под градусом летел на Honda Accord и на переходе на Профсоюзной улице сбил женщину, возвращавшуюся с девичника. От полученных травм педагог погибла на месте, а сын рок-музыканта получил два года условно.
Роман жил в центре столицы на берегу Москвы-реки с женой, работал директором по развитию и часто тусовался, употребляя наркотики и попадая в различные передряги. В итоге его образ жизни стал причиной постоянных ссор с родственниками. Накануне он снова употребил запрещённые вещества и приехал на дачу. В какой-то момент Микоян зарезал бабушку и брата. Его задержали, на допросе он признался, что всё было как в тумане и даже не помнит, как убивал.