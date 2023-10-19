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19 октября, 07:39

"Отморозок": Стас Намин отреагировал на гибель родных от рук приёмного сына

Стас Намин назвал отморозком приёмного сына, зарезавшего бабушку и брата

<p>Артём Микоян, Стас Намин и Роман Микоян. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58346" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Артём Микоян, Стас Намин и Роман Микоян. Обложка © T.me / SHOT

Создатель групп "Цветы" и "Парк Горького" Стас Намин, родственники которого были убиты в Подмосковье его приёмным сыном Романом Микояном, давно не общался с последним и всегда считал его мерзким человеком. Об этом музыкант рассказал "Газете.ru".

"Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким", — пояснил он.

Намин назвал произошедшее большой трагедией, с которой сложно справиться.

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Напомним, 18 октября в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и Цветы" Стаса Намина. Режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены со множественными ножевыми ранениями на даче. По подозрению в убийстве задержан Роман Микоян — это приёмный сын Намина. Возбуждено уголовное дело. 39-летний мужчина мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений, они просили его завязать с наркотиками.

Татьяна Миссуми
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