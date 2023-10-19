"Отморозок": Стас Намин отреагировал на гибель родных от рук приёмного сына

Создатель групп "Цветы" и "Парк Горького" Стас Намин, родственники которого были убиты в Подмосковье его приёмным сыном Романом Микояном, давно не общался с последним и всегда считал его мерзким человеком. Об этом музыкант рассказал "Газете.ru" .

"Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким", — пояснил он.