"Отморозок": Стас Намин отреагировал на гибель родных от рук приёмного сына
Стас Намин назвал отморозком приёмного сына, зарезавшего бабушку и брата
Артём Микоян, Стас Намин и Роман Микоян. Обложка © T.me / SHOT
Создатель групп "Цветы" и "Парк Горького" Стас Намин, родственники которого были убиты в Подмосковье его приёмным сыном Романом Микояном, давно не общался с последним и всегда считал его мерзким человеком. Об этом музыкант рассказал "Газете.ru".
"Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким", — пояснил он.
Намин назвал произошедшее большой трагедией, с которой сложно справиться.
Напомним, 18 октября в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и Цветы" Стаса Намина. Режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены со множественными ножевыми ранениями на даче. По подозрению в убийстве задержан Роман Микоян — это приёмный сын Намина. Возбуждено уголовное дело. 39-летний мужчина мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений, они просили его завязать с наркотиками.