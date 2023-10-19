Низкое либидо и рухнувшая самооценка: Сексолог рассказала, как Интернет убивает интимную жизнь

Сексолог, семейный психолог Анастасия Чалая рассказала в беседе с RuNews24.ru, что доступная эротика может негативно сказаться на половой жизни.

"То, что эта тема перестала быть табу, положительно влияет на жизнь человека, ведь он может об этом говорить, читать, узнавать больше. Несмотря на это, у нас есть недостаток в психосексуальном образовании. Сталкиваясь с проблемами в этой сфере, люди обычно ищут ответы не у специалистов, а из открытых источников, что зачастую приводит к ещё большим проблемам", — говорит специалист.

Эксперт рассказала, что основное понятие психоанализа — либидо, которое зависит от множества факторов. Переутомление, стресс, заниженная самооценка, неудачный прошлый опыт и завышенные ожидания могут влиять на половое влечение, добавила Чалая.

По мнению специалиста, большое количество эротики может снизить самооценку человека, наложить ярлыки и исказить его восприятие секса. При пониженной самооценке, по словам Чалой, человек начинает откладывать жизнь на потом, тем самым уходя от себя и своих желаний.