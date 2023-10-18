Приятное с полезным: Сексолог раскрыла весьма неожиданную пользу активной интимной жизни

Активная половая жизнь уменьшит риск рака и укрепит здоровье, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер.

Эксперт объяснила, что после оргазма выделяются гормоны, которые положительно сказываются на здоровье человека. Сексолог отметила, что благодаря сексу можно уменьшить риск образования опухолей.

"Секс — это та чудодейственная таблетка, которая поможет повысить иммунитет и улучшить настроение. Также у человека снижается тревожность, потому что вырабатывается дофамин — гормон счастья", — рассказала Миллер.

Однако эксперт отметила, что если есть генетическая предрасположенность, то сексом проблему не решить.