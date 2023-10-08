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8 октября, 14:11
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Сексолог назвал возраст, когда люди перестают заниматься сексом, и раскрыл, как его продлить

Сексолог Шевченко: В среднем мужчины перестают заниматься сексом в 64 года

Учёные Массачусетского университета выяснили, что активный половой период у мужчин заканчивается в 64 года, а у женщин — в 58 лет. Об этом МК рассказал сексолог Олег Шевченко. Специалист отметил, что более 15% мужчин и 7% женщин продолжают заниматься сексом даже после 80 лет.

"С точки зрения физиологии женское либидо может меняться в зависимости от гормонального фона, настроения, гинекологических заболеваний. Что же касается возраста, то после 40–45 лет уменьшается выработка половых гормонов, а к 50 годам может появиться ощущение сухости во время интимной близости", — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что приём гормонов поможет справиться с этими проблемами у женщин. У мужчин же этот период тоже зависит от гормонов, а именно тестостерона. Его снижение приводит к уменьшению полового влечения. Также проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за сердечно-сосудистых заболеваний, дополнил эксперт.

Шевченко порекомендовал вне зависимости от пола правильно питаться, заниматься спортом и следить за здоровьем, тогда продолжительность интимной жизни повысится.

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Ранее сексолог Елена Тропина объяснила, как поднять либидо мужчинам после 50 лет. По её словам, проблемы в сексе исправят интимная гимнастика и поддержка любимой. Если же есть хронические заболевания, нужно вместе с партнёром посетить врача.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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