Сексолог назвал возраст, когда люди перестают заниматься сексом, и раскрыл, как его продлить

Учёные Массачусетского университета выяснили, что активный половой период у мужчин заканчивается в 64 года, а у женщин — в 58 лет. Об этом МК рассказал сексолог Олег Шевченко. Специалист отметил, что более 15% мужчин и 7% женщин продолжают заниматься сексом даже после 80 лет.

"С точки зрения физиологии женское либидо может меняться в зависимости от гормонального фона, настроения, гинекологических заболеваний. Что же касается возраста, то после 40–45 лет уменьшается выработка половых гормонов, а к 50 годам может появиться ощущение сухости во время интимной близости", — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что приём гормонов поможет справиться с этими проблемами у женщин. У мужчин же этот период тоже зависит от гормонов, а именно тестостерона. Его снижение приводит к уменьшению полового влечения. Также проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за сердечно-сосудистых заболеваний, дополнил эксперт.

Шевченко порекомендовал вне зависимости от пола правильно питаться, заниматься спортом и следить за здоровьем, тогда продолжительность интимной жизни повысится.