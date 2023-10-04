Сексолог дала советы родителям, чьи дети увидели порно раньше времени

Оградить детей от порно в Сети почти невозможно, поэтому, если ребёнок столкнулся с подобным видео, с ним нужно правильно и спокойно поговорить. Об этом рассказала РИА "ФедералПресс" сексолог Екатерина Иванова.

По словам специалиста, ребёнок может расценить действия в фильмах для взрослых как то, что происходит в родительской спальне. У ребёнка после увиденного может возникнуть отвращение к матери и отцу, к самому процессу и даже к себе. Ему становится стыдно, ведь у него рождается чувство того, что он будто "подсмотрел".

Иванова обратила внимание, что обычно по ребёнку видно, что что-то произошло: он становится более подвижным, мало играет, плохо спит и неохотно общается с родителями. Однако, если ребёнок пошёл на контакт, ему нужно объяснить, что порно — не про любовь, тогда как секс — это про взаимную близость и желание быть вместе.

"Важно дать ребёнку понять, что вы сожалеете, что он так рано встретился с порноиндустрией. Попросите его в случае возникновения вопросов про секс приходить к вам, а не спрашивать у сверстников или искать на них ответ в Интернете", — посоветовала Иванова.

По её словам, родители во время разговора должны быть спокойными. Если же они сами чувствуют себя неловко, разговор лучше отложить. Ведь стыд матери и отца считывается ребёнком как табу на его сексуальную жизнь и на саму интимную тему.

"Можно купить ребёнку литературу про секс в соответствии с его возрастом. Это послужит дополнительной помощью", — резюмировала сексолог.