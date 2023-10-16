Сексолог рассказал, как женщинам полюбить анальный секс

Многих женщин не привлекает анальный секс. В чём причина, объяснил врач – сексолог-психотерапевт Олег Гулько. По его словам, анальная область имеет большое количество нервных окончаний, из-за чего становится чувствительной. Однако в ходе психосексуального развития у некоторых данная зона может остаться неэрогенной.

"Если вы только решили начать практиковать анальный контакт, не нужно сразу начинать это делать с проникновения половым членом. Для начала следует изучить чувственную область наружной части анальной зоны, это можно делать как пальцами, так и языком", — приводит слова медика "Газета.ru".

По мнению эксперта, если пара готова к большему, то можно перейти к проникновению пальцами, а затем — и половым членом. Главное, чтобы оба партнёра были готовы, объяснил Гулько.

Кроме того, психотерапевт рекомендует не стесняться и обращаться к сексологам, если интересно разобрать тонкости любых сексуальных контактов.