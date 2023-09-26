Женщинам назвали 10 отвратительных причин не соглашаться на анальный секс
Врач Гулько заявил, что анальный секс приводит к проблемам с мочеполовой системой
Нельзя считать анальный секс безопасным, так как он вызывает серьёзные заболевания мочеполовой системы. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра "Карповка+" Олег Гулько.
"Проникновение кишечной палочки — естественной бактерии для нормальной флоры кишечника — в половые пути мужчин и женщин связано с последующим возникновением цистита и пиелонефрита. Причём у обоих партнёров", — поделился он.
При этом женщины рискуют больше, так как им грозят гинекологические проблемы из-за возможных воспалений, продолжил медик. По его словам, такой вид секса также способен привести к гонорее, хламидиозу, гепатиту, генитальному герпесу и ВИЧ. Гулько предупредил и о возможных травмах, потому что стенки прямой кишки тонкие и на них легко образуются микротрещины. Как результат — туда попадают инфекции, пояснил доктор.
Он посоветовал любителям острых ощущений хотя бы использовать средства защиты, чтобы минимизировать риски. Подойдут специальные презервативы или силиконовый лубрикант, добавил врач.
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