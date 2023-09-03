Психолог рассказала, как проявляется кризис среднего возраста у женщин и мужчин

Кризис среднего возраста — это период, когда человек переосмысливает собственные достижения, неудачи и жизненный опыт. Однако в большинстве случаев акцент смещается на недостатки и несбывшиеся планы, а успехи и личностный рост оказываются недооценёнными. И этому состоянию подвержены как мужчины, так и женщины, рассказала в беседе с Лайфом врач-психолог, нейропсихолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

"По статистике, кризис среднего возраста наступает от 30 до 50 лет у мужчин и женщин. Важно отметить, что кризис среднего возраста необязательно происходит в жизни каждого человека. Хотя некоторые люди переживают его, есть и те, кто проходит этот период легче", — подчеркнула специалист.

Кризис среднего возраста наступает неожиданно и становится тяжёлым испытанием для многих. И это состояние требует внимания и понимания независимо от пола. Как объяснила Лобанова, каждый человек уникален, поэтому реакция на кризис может зависеть от его индивидуальных особенностей и жизненного опыта. У мужчин и женщин он проявляется по-разному.

Так, у мужчин он выражается через снижение настроения, раздражительность, приступы гнева, быструю утомляемость и стремление к новым хобби. Они сравнивают свои достижения с теми, что есть у друзей, ощущают недовольство работой, а ещё иногда задумываются о смысле жизни и смерти. Женатым свойственны неудовлетворённость браком и поиск отношений на стороне.

У женщин кризис среднего возраста может быть связан с переоценкой роли и идентичности. В этот период пересматриваются отношения, материнство, карьера и личные цели, а также появляется стремление найти баланс между своими потребностями и ожиданиями окружающих. Часто женщины стремятся изменить внешность, чтобы освежить образ и выразить внутренние перемены. Обновиться может и гардероб. Здесь выстраивается цель обрести новую идентичность и преобразоваться согласно новым желаниям и потребностям.