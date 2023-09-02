Не является клиническим диагнозом: Россиянам рассказали, как избежать постотпускной депрессии

Постотпускная депрессия характеризуется сменой приподнятого настроения до отпуска на угнетённое после возвращения на работу. По словам клинического психолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристины Ивковой, это состояние не является клиническим диагнозом, а его симптомы проходят примерно за неделю.

Специалист пояснила, что симптомами постотпускной депрессии являются апатия, отсутствие мотивации, раздражительность и негатив по отношению к трудовой деятельности.

"Важно в этот период не предпринимать поворотных решений и отнестись к своему состоянию как к временному и закономерному явлению", — отметила она в беседе с Лайфом.

По словам Ивковой, состояние возникает из-за того, что иногда даже во время отличного отпуска бывает сложно "отключить мозг" и расслабиться. Так, многие люди воспринимают выделенное на отдых время как "вторую работу", занимаясь домашним хозяйством или ремонтом. В результате такого "отпуска" человек не может восстановить силы.

"Смена деятельности – залог качественного отпуска. Следует пропорционально сочетать активный отдых со спокойными мероприятиями. Обязательно составляйте план отпуска, чтобы он прошёл продуктивно и не было сожаления об упущенном времени", — подчеркнула эксперт.

Психолог добавила, что важно наполнять отдыхом еженедельные выходные и не полагаться на один лишь положенный отпуск. А восстановиться после отпуска помогут техники самоорганизации и самопомощи.

Так, не стоит надеяться решить сложные рабочие задачи после отпуска, иначе после возвращения в прежнюю обстановку процесс "вливания" будет сложнее. Кроме того, вернуться домой лучше на три-четыре дня раньше, чтобы дать себе больше времени на восстановление ежедневной рутины.

Помимо этого психолог рекомендует вспомнить один "школьный" ритуал — заранее подготовить одежду для выхода на работу, как форму для линейки. Так мозг быстрее осознает изменившиеся условия и легче настроится на новый лад. И последний совет — не перегружать себя задачами в первые дни после отпуска.