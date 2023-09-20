Сексолог раскрыла, почему у женщины пропадает тяга к интиму
Сексолог Морозова: Тотальный контроль приводит к потере сексуального интереса
Повседневные привычки влияют на сексуальную активность женщины. Об этом рассказала психолог-сексолог, консультант в области интимных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова "Газете.ru".
"Если женщина много работает, строит карьеру и не находит времени для полноценного отдыха, у неё нет сил на флирт, на длительные прелюдии, на хороший секс и даже на оргазм", — сообщила Евгения Морозова.
По словам специалиста, женщины, которые привыкли держать всё под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться, отключить голову и им трудно даётся наслаждение. Зачастую они теряют интерес к сексуальной жизни. Эксперт посоветовала отвлечься от рутины, наладить сон и заняться действительно тем, что нравится. Это поможет чувствовать себя сексуальней, заключила эксперт.
Ранее сексолог Булах объяснил, почему у людей с ОКР проблемы в постели. По словам эксперта, таким людям нужно соблюсти много условий, чтобы произошла близость: гигиена своего тела и тела партнёра, чистота постели.
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