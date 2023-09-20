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20 сентября, 12:43

Сексолог раскрыла, почему у женщины пропадает тяга к интиму

Сексолог Морозова: Тотальный контроль приводит к потере сексуального интереса

Повседневные привычки влияют на сексуальную активность женщины. Об этом рассказала психолог-сексолог, консультант в области интимных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова "Газете.ru".

"Если женщина много работает, строит карьеру и не находит времени для полноценного отдыха, у неё нет сил на флирт, на длительные прелюдии, на хороший секс и даже на оргазм", — сообщила Евгения Морозова.

По словам специалиста, женщины, которые привыкли держать всё под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться, отключить голову и им трудно даётся наслаждение. Зачастую они теряют интерес к сексуальной жизни. Эксперт посоветовала отвлечься от рутины, наладить сон и заняться действительно тем, что нравится. Это поможет чувствовать себя сексуальней, заключила эксперт.

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Unsplash / Womanizer Toys

Александра Мышляева
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