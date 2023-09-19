Названо 5 симптомов ОКР, которые могут разрушить сексуальную жизнь

"Таким людям нужно соблюсти много условий, чтобы произошла близость: гигиена своего тела и тела партнёра, чистота постели, варианты стимуляции и так далее. Часто это сочетается со страхом заражения и беременности", — заявил Андрей Булах.

Сексолог уточнил, что опрятность и склонность к чистоте зависят от воспитания и психологических особенностей. Он рассказал истории, когда пациентки не могли заняться сексом, пока всё не приберут и сами тщательно не подготовятся. Но после этого они уставали и уже не хотели близости. И у партнёра пропадало желание, пока он дожидался партнёршу, рассказал врач. Булах дополнил, что спонтанный секс в таких случаях практически невозможен.