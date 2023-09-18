Уролог назвал продукты, из-за которых мужчины теряют интерес к сексу

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который, помимо прочего, регулирует половое поведение и сильно влияет на либидо. Уровень этого гормона в значительной степени зависит от рациона: некоторые продукты могут способствовать его повышению, другие же, напротив, снижению. Что нельзя есть, если не хотите потерять интерес к сексу, Лайфу рассказал врач уролог-андролог "СМ-Клиника" Алексей Волков.

Соль. Чтобы поддерживать уровень тестостерона в норме, рекомендуется ограничить употребление соли, которая угнетает синтез тестостерона и сперматозоидов, а также может негативно влиять на эрекцию. Рекомендуемая норма соли в день — 5–7 граммов, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний — не более 3 граммов.

Сахар. Избыток сахара в рационе — тоже плохо для мужского здоровья. Дело в том, что он провоцируют выброс инсулина, который конкурирует с тестостероном за рецепторы. Поэтому не рекомендуется употреблять больше шести чайных ложек сахара в день.

Фастфуд. Он содержит много вредных веществ, в том числе тех же соли и сахара, холестерина, консервантов, различных добавок. Если в рационе у мужчины содержится большое количество таких продуктов, это способствует не только ожирению, но и проблемам с потенцией.

Колбаса и копчёности. Многие колбасные изделия изготавливают с использованием коптильных жидкостей, при несвоевременной замене которых допустимая концентрация токсичных веществ сильно возрастает. А они, в свою очередь, проникают в ткани яичек и провоцируют нарушение синтеза тестостерона.

Алкоголь, а особенно пиво. С точки зрения воздействия на тестостерон пиво — это самый вредный напиток, говорит уролог. В частности, потому что в его составе есть эстрогены, провоцирующие ожирение по женскому типу, а также способствующие угнетению тестостерона и снижению либидо.

Также Волков посоветовал мужчинам отказаться от курения, поскольку сигареты не только замедляют выработку тестостерона, но и угнетают работу щитовидной железы и всей эндокринной системы. Это приводит к снижению половой активности, либидо и эрекции. Кроме того, нарушается кровообращение, что также снижает скорость наступления и силы эрекции.