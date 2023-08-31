5 фраз, которые запрещено говорить в постели, а то секса у вас больше никогда не будет

Секс — это интимный процесс, который требует открытости и взаимного доверия. Однако есть несколько фраз, которые могут испортить атмосферу в постели и даже привести к разрыву отношений. В этой статье мы расскажем о пяти фразах, которые и вовсе запрещено произносить во время секса.

1. "Тебе жалко, что ли?"

Советы по коммуникации в постели: что лучше говорить, а что нет. Фото © Shutterstock

Эта фраза может вызвать у партнёра чувство стыда и неудовольствия. Когда мы говорим "тебе жалко, что ли?", то заставляем другого человека чувствовать себя неловко. А это и вовсе может лишить его удовольствия. Помните, секс — это процесс, который должен доставлять приятные ощущения обоим его участникам. Если кому-то приходится идти на уступки, чтобы удовлетворить вас, на повторение можно не рассчитывать.

2. "Я думала, будет по-другому"

Ошибки в постели, которые легко избежать. Фото © Shutterstock

Если хотите оскорбить партнёра, эта фраза тоже отлично подойдёт. Когда мы говорим "я думал(а), будет по-другому", то даём понять, что у нас были ожидания, которые не оправдались. Причём не важно, реальность оказалась хуже или лучше — так или иначе самооценка партнёра пострадает. Вместо этого попробуйте говорить о том, что именно вам нравится, и наслаждаться моментом.

3. "Не думал покрасить потолок?"

Как избежать конфликтов во время секса: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock

Даже не думайте отпускать комментарии об окружающем интерьере во время секса. Такими словами вы дадите понять, настолько процесс скучен. Эта фраза отражает мысль, что вы лучше потратите своё внимание на дизайн квартиры, чем на процесс. "Неужели я настолько плох в сексе", — подумает буквально любой парень, если девушка во время интима скажет что-то про потолок, обои или попросит напомнить ей купить новый диван. Так что поосторожнее.

4. "Давай уже побыстрее"

Какие фразы лучше не говорить во время секса? Фото © Shutterstock

Эти и подобные слова отлично подойдут, если хотите вызвать у партнёра стресс. Мало того, что такой фразой вы явно дадите понять, что процесс вам не нравится, так и лишите возможности получить удовольствие и второму человеку. Партнёру после услышанных слов насладиться сексом точно не получится. Если вы спешите, это может испортить момент и уменьшить удовольствие от близости. Лучше наслаждайтесь моментом и доверьтесь своему партнёру.

5. "Когда я протрезвею, точно об этом пожалею"

5 фраз, которые могут испортить атмосферу в постели. Фото © Shutterstock

Да, у многих случается секс после вечеринок — и люди наутро раскаиваются. Но отпускать унизительные комментарии в процессе — это не дело. Если думаете, что пожалеете, то зачем в принципе решили с кем-то переспать? Ваши душевные переживания в этом случае лучше оставить при себе. Да и, будем честны, вполне возможно, ваш партнёр чувствует то же самое. Не нужно давить на больное.