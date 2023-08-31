Искусственные бицепсы и новая линия судьбы: Самые странные пластические операции

Приготовьтесь убедиться в том, что человеческому творчеству и смелости нет предела. Ким Кардашьян, например, делала пластику пупка, а Деми Мур — коррекцию коленей. Поэтому ничего не мешает с помощью врачей превратиться в эльфа или вампира. А укоротить пальцы ног или подогнать размер ступни под обувь, которая мала? Самые нестандартные случаи бьюти-трансформаций рассматриваем в нашем материале.

1. Уши эльфов

Пластика по созданию эльфийских ушей — очень распространённая операция среди поклонников фэнтези. Большинство профессионалов не берётся за подобные вещи, поэтому часто они проводятся у подпольных мастеров без лицензии, что приводит к осложнениям. Для тех, кто мечтает жить в царстве эльфов, хирургия даёт возможность превратить ваши уши в заострённые, как у Леголаса из "Властелина колец" или Добби из "Гарри Поттера". Операция относительно простая: специалист сначала надрезает хрящ, а затем сшивает его особым образом. Но есть нюанс: в дальнейшем вернуть своим ушам привычную форму будет практически невозможно.

2. Изменение линий судьбы на ладони

Одной из самых диких пластических операций можно считать изменение линий судьбы на ладони. Фото © Shutterstock

Не заладилась жизнь, одни неудачи в работе? Не беда, просто измените линии на тыльной стороне ладони с помощью хирурга. Может, судьба поверит и всё поменяется? А может, это просто ещё один способ обмана доверчивых суеверных людей? Мы за второй вариант.

3. Имплантация мускулов

Многие мужчины чувствуют неуверенность в себе из-за худого телосложения. Рельефный пресс, широкая спина, крупные грудные мышцы — об этом мечтают сотни и тысячи. Но далеко не все предпочитают справляться с этой проблемой в зале и кабинете диетолога: гораздо проще "нарастить" у хирурга там, где нужно. Импланты сделаны из силикона, но они более жёсткие и лучше держат форму по сравнению с теми, что используются при маммопластике у женщин. Установить их можно под икроножные, грудные, дельтовидные мышцы. Также существует практика увеличения бицепсов и трицепсов. Важно однако понимать, что в результате хирургического вмешательства мужчина не становится более сильным и выносливым — это скорее способ привлечь к себе внимание на пляже.

4. Пластика пупка

Некоторые обращаются к пластическому хирургу с просьбой сделать их пупок идеально круглым или удалить его совсем. Фото © Shutterstock

В то время как большинство естественных пупков неидеально круглые, некоторые люди желают получить форму, приближенную к канонической, а некоторые даже просят удалить его насовсем. Операция по перемещению пупка является обычным явлением, если речь идёт об абдоминопластике, в ходе которой иссекается избыток свободной кожи или грыжи, а пупок возвращается в центральное положение. Однако проведение пластики в рамках самостоятельной процедуры — явление редкое и довольно странное.

5. "Подтяжка" голоса

Клиенты, интересующиеся этой процедурой, в основном люди в возрасте. Голосовые связки стареют тоже, как и весь организм в целом. Из-за этого меняется тембр, он перестаёт звучать уверенно и чётко. Исправляют это курсом инъекций из коллагеновых филлеров или жира пациента.

6. Змеиный язык

Хирургическую операцию по коррекции языка чаще всего просят представители неформальных субкультур. Зачем им змеиный язык? Фото © Shutterstock

Сплит, он же бифуркация языка, — это ещё одна бодимодификация, которая чаще проводится в домашних условиях или подпольных клиниках. Она востребована среди представителей некоторых неформальных субкультур. Чтобы провести эту операцию, язык обкалывают обезболивающими и просто-напросто разрезают пополам примерно до середины, затем зашивают обе части по отдельности. Практической пользы от такой процедуры мало. Но кому-то нравится новый внешний вид.