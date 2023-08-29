Мать родная не узнает: 10 российских звёзд докажут, как легко быть красивыми, когда есть слава и деньги

Собрали список из российских знаменитостей разных сфер: от балета и телевидения до музыки и комедии. Все они стали известными благодаря своим талантам и упорному труду. Однако, как часто бывает, слава и деньги изменили этих людей. В этом списке мы рассмотрим, как преобразились эти знаменитости со временем и как слава повлияла на их жизнь. Но прежде чем начать, предупреждаем, что фотографии могут вызвать удивление и даже шок!

1. Анастасия Волочкова

Как со временем изменилась Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art, © YouTube / Super

Анастасия была довольно симпатичной и милой девочкой. Трудолюбие и талант сделали из неё одну из самых знаменитых балерин за всю историю русского балета. Однако популярность и деньги сыграли с Волочковой злую шутку. Скандальные выходки, алкоголь — это далеко не весь список "достижений" Анастасии.

2. Михаил Галустян

Какими в детстве были российские знаменитости? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m_galustyan

Михаил Галустян, знаменитый комик и актёр, стал известен благодаря своему артистизму и уникальному чувству юмора. Но, кажется, с годами он не изменился. Каким милым мальчиком он был — таким же очаровательным он остался и во взрослом возрасте.

3. Ольга Бузова

Как Бузова выглядела в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

Ольга Бузова, бывшая участница проекта "Дом-2", за последние годы стала одной из главных звёзд России. Огромное количество фанатов, хейтеров не меньше. Но все признают, что с середины нулевых девушка только хорошеет. Тот случай, когда слава пошла на пользу.

4. Григорий Лепс

Российские артисты и то, как их изменили слава и деньги. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

У Лепса огромное количество поклонников в России и за рубежом. Однако некоторые считают, что за десятилетия на сцене певец стал выглядеть, да и вести себя, только хуже. На внешности звезды это тоже отразилось. Стоит ли говорить, какую роль в этих метаморфозах сыграл алкоголь.

5. Анфиса Чехова

Русские звёзды: как выглядели до славы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / achekhova

Анфиса Чехова, бывшая телеведущая, также стала известна своим скандальным поведением и яркими нарядами. А ведь по её детским фотографиям так и не скажешь, кто вырастет из этой забавной малышки.

6. Филипп Киркоров

Как Филипп Киркоров выглядел в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Знаменитый певец и продюсер Филипп Киркоров в детстве был просто очаровательным мальчиком. Десятилетия идут, а слава и, видимо, бес в ребре не дают покоя. Сейчас своими выступлениями Филипп не столько впечатляет, сколько шокирует…

7. Алсу

Какой была певица Алсу в юности — детские снимки звезды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a

Алсу сейчас — пример того, как должна выглядеть настоящая звезда. Особенно её внешность впечатляет, если знаешь, как певица выглядела в детстве. Сказка о гадком утёнке в реальной жизни.

8. Егор Крид

Кумир молодёжи и новый ведущий шоу "Голос. Уже не дети" — каким был в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / egorkreed

Егор Крид — молодой, талантливый и очень популярный среди молодёжи певец. За короткое время он смог завоевать огромную аудиторию и стать одним из самых востребованных артистов на современной музыкальной сцене. Слава и деньги пошли на пользу не только его карьере, но и его внешности. Кажется, артист сейчас по-настоящему счастлив.

9. Виктория Боня

Дива и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня — детские снимки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Виктория Боня стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Спустя время она стала успешной моделью и бизнесвумен. Но по детским снимкам девушки невозможно поверить, какая судьба ждём малышку с короткими волосами совсем скоро.

10. Джиган

Каким был Джиган в детстве: 10 российских звёзд, изменившихся до неузнаваемости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Пожалуй, самое неожиданное перевоплощение топ-листа. Сложно поверить, что этот длинноволосый кудрявый мальчик — один из самых знаменитых рэперов России. Вот что значит "надо подкачаться"!