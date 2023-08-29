Мать родная не узнает: 10 российских звёзд докажут, как легко быть красивыми, когда есть слава и деньги
Успех может изменить человека, и порой эти преображения не всегда идут на пользу. Посмотрим на 10 отечественных знаменитостей, которые показывают, как слава и богатство могут менять человека.
Собрали список из российских знаменитостей разных сфер: от балета и телевидения до музыки и комедии. Все они стали известными благодаря своим талантам и упорному труду. Однако, как часто бывает, слава и деньги изменили этих людей. В этом списке мы рассмотрим, как преобразились эти знаменитости со временем и как слава повлияла на их жизнь. Но прежде чем начать, предупреждаем, что фотографии могут вызвать удивление и даже шок!
1. Анастасия Волочкова
Как со временем изменилась Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art, © YouTube / Super
Анастасия была довольно симпатичной и милой девочкой. Трудолюбие и талант сделали из неё одну из самых знаменитых балерин за всю историю русского балета. Однако популярность и деньги сыграли с Волочковой злую шутку. Скандальные выходки, алкоголь — это далеко не весь список "достижений" Анастасии.
2. Михаил Галустян
Какими в детстве были российские знаменитости? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m_galustyan
Михаил Галустян, знаменитый комик и актёр, стал известен благодаря своему артистизму и уникальному чувству юмора. Но, кажется, с годами он не изменился. Каким милым мальчиком он был — таким же очаровательным он остался и во взрослом возрасте.
3. Ольга Бузова
Как Бузова выглядела в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Ольга Бузова, бывшая участница проекта "Дом-2", за последние годы стала одной из главных звёзд России. Огромное количество фанатов, хейтеров не меньше. Но все признают, что с середины нулевых девушка только хорошеет. Тот случай, когда слава пошла на пользу.
4. Григорий Лепс
Российские артисты и то, как их изменили слава и деньги. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps
У Лепса огромное количество поклонников в России и за рубежом. Однако некоторые считают, что за десятилетия на сцене певец стал выглядеть, да и вести себя, только хуже. На внешности звезды это тоже отразилось. Стоит ли говорить, какую роль в этих метаморфозах сыграл алкоголь.
5. Анфиса Чехова
Русские звёзды: как выглядели до славы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / achekhova
Анфиса Чехова, бывшая телеведущая, также стала известна своим скандальным поведением и яркими нарядами. А ведь по её детским фотографиям так и не скажешь, кто вырастет из этой забавной малышки.
6. Филипп Киркоров
Как Филипп Киркоров выглядел в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Знаменитый певец и продюсер Филипп Киркоров в детстве был просто очаровательным мальчиком. Десятилетия идут, а слава и, видимо, бес в ребре не дают покоя. Сейчас своими выступлениями Филипп не столько впечатляет, сколько шокирует…
7. Алсу
Какой была певица Алсу в юности — детские снимки звезды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a
Алсу сейчас — пример того, как должна выглядеть настоящая звезда. Особенно её внешность впечатляет, если знаешь, как певица выглядела в детстве. Сказка о гадком утёнке в реальной жизни.
8. Егор Крид
Кумир молодёжи и новый ведущий шоу "Голос. Уже не дети" — каким был в детстве? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / egorkreed
Егор Крид — молодой, талантливый и очень популярный среди молодёжи певец. За короткое время он смог завоевать огромную аудиторию и стать одним из самых востребованных артистов на современной музыкальной сцене. Слава и деньги пошли на пользу не только его карьере, но и его внешности. Кажется, артист сейчас по-настоящему счастлив.
9. Виктория Боня
Дива и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня — детские снимки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya
Виктория Боня стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Спустя время она стала успешной моделью и бизнесвумен. Но по детским снимкам девушки невозможно поверить, какая судьба ждём малышку с короткими волосами совсем скоро.
10. Джиган
Каким был Джиган в детстве: 10 российских звёзд, изменившихся до неузнаваемости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
Пожалуй, самое неожиданное перевоплощение топ-листа. Сложно поверить, что этот длинноволосый кудрявый мальчик — один из самых знаменитых рэперов России. Вот что значит "надо подкачаться"!
Эти десять российских звёзд доказывают, что слава и деньги меняют людей. Причём часто совсем не в лучшую сторону. А какие преображения вас удивили больше всего?
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun / alsou_a