Дочь актрисы Ларисы Голубкиной заявила, что мать находится дома, а не в больнице
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Народная артистка РСФСР, вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина находится дома, а не в больнице. Об этом сообщила её дочь, актриса Мария Голубкина.
Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что в Москве госпитализировали Ларису Голубкину. Уточнялось, что 17 августа артистка попала в клинику с диагнозом "энцефалопатия", а позднее врачи приняли решение перевести её в оздоровительный комплекс для продолжения лечения. По словам Марии Голубкиной, у её матери всё в порядке с самочувствием.
"Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У неё уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику", — приводит её слова "Газета.ru".
Также напомним, что 10 августа стало известно, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу. Она рассказала, что упала в медучреждении. Чуть позже актриса заявила, что подвернула ногу и уже находится дома, а также опровергла информацию о госпитализации.