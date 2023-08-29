Дочь актрисы Ларисы Голубкиной заявила, что мать находится дома, а не в больнице

Народная артистка РСФСР, вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина находится дома, а не в больнице. Об этом сообщила её дочь, актриса Мария Голубкина.

Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что в Москве госпитализировали Ларису Голубкину. Уточнялось, что 17 августа артистка попала в клинику с диагнозом "энцефалопатия", а позднее врачи приняли решение перевести её в оздоровительный комплекс для продолжения лечения. По словам Марии Голубкиной, у её матери всё в порядке с самочувствием.

"Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У неё уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику", — приводит её слова "Газета.ru".