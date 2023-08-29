Одна из пациенток звёздного хирурга Хайдарова едва не свела счёты с жизнью

Число пациенток звёздного хирурга Тимура Хайдарова, которые заявляют, что пострадали от его действий, продолжает расти. Певица Слава, которая рассказала про изуродованную врачом грудь, заявила, что одна из пациенток даже пыталась покончить с собой. Эту информацию подтвердила адвокат артистки Елена Сенина. По её словам, есть девушки, которым поставили диагноз "депрессия", и они живут на препаратах.

"Мне очень тяжело об этом говорить. После операции я дважды пыталась свести счёты с жизнью. Но меня вовремя нашли и откачали. Спасибо подруге, которая подняла тревогу, потому что я перестала выходить на связь. Я не могла принять своё тело после операций. У меня началась жуткая депрессия. Морально я была просто раздавлена", — сказала одна из пациенток в беседе с kp.ru.

По её словам, она сделала у Хайдарова три операции в разные годы — и после них чуть не осталась без груди. Сначала врач якобы удалил пациентке большую часть молочной железы и поставил импланты, однако, как оказалось, неудачно. Не осталось межгрудного расстояния. Осложняло проблему сильное натяжение и постоянный дискомфорт. Затем была третья операция, в ходе которой женщине сделали подтяжку и заменили импланты, однако, по её словам, стало ещё хуже. В итоге Хайдаров предложил переделать грудь в четвёртый раз, но пациентка отказалась.

Сенина организовала инициативную группу, где жертвы такой неудачной пластики могут общаться и делиться историями. Для десятков девушек адвокат организовала встречи с представителями Росздравнадзора.

"Любовь Успенская и Слава в настоящий момент ставят себе целью защиту прав и законных интересов обратившихся уже к ним фактически граждан, и для них это играет главную роль. При этом певица Слава и Любовь Успенская говорили, что и сами готовы оказать материальную помощь тем, у кого тяжёлые случаи, и срочно нужна операция, пока будет длиться разбирательство", — рассказала Сенина.

Она добавила, что в будущем может состояться благотворительный концерт, средства от которого передадут тем, "кто в них больше нуждается".