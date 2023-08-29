Тяжелобольной Губин объявил о поиске преемника
Андрей Губин заявил, что разыскивает молодого исполнителя для передачи хитов
Российский эстрадный певец Андрей Губин заявил о желании передать свои песни молодому артисту. В разговоре с журналистами он признался, что решил покинуть свой загородный коттедж в подмосковной Истре, чтобы снова жить в столице. Пока, как признаётся кумир 90-х, он не особо знает, чем себя тут можно занять.
"Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю, может, кому-то передать песни, у меня много их уже", — приводит Woman.ru слова 49-летнего Губина.
Исполнитель песни "Девушки как звёзды" подчеркнул, что сам уже не хочет выступать на сцене. Он не уточнил, кому хотел бы передать права на свои хиты.
А ранее Губин раскрыл подробности своей продолжительной болезни. Певец рассказал, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать. Каждый день, как признался артист, он испытывает боли, а его сердце работает в странном ритме.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gubin_andrey__