Тяжелобольной Губин объявил о поиске преемника

Российский эстрадный певец Андрей Губин заявил о желании передать свои песни молодому артисту. В разговоре с журналистами он признался, что решил покинуть свой загородный коттедж в подмосковной Истре, чтобы снова жить в столице. Пока, как признаётся кумир 90-х, он не особо знает, чем себя тут можно занять.

"Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю, может, кому-то передать песни, у меня много их уже", — приводит Woman.ru слова 49-летнего Губина.

Исполнитель песни "Девушки как звёзды" подчеркнул, что сам уже не хочет выступать на сцене. Он не уточнил, кому хотел бы передать права на свои хиты.