Как по крови определить, любит женщина секс или ненавидит его, — узнайте группу и резус-фактор

Группа крови может рассказать о том, к каким болезням человек наиболее склонен. Или какие продукты больше подходят для питания. Но неужели можно говорить и о взаимосвязи красной жидкости и любви к интиму? Известно, что на сексуальность человека влияет наличие в его крови половых гормонов. Исследователи в один голос утверждают, что действительно, от группы зависит любовный темперамент человека. А какой ваш порядковый номер?

Что значит I группа крови

Как группа крови и её резус-фактор влияют на либидо и характер человека? Фото © Freepik / racool-studio

Девушки с I группой крови — страстные любовницы и настоящие львицы, способные довести своих мужчин до абсолютного изнеможения. Охотно экспериментируют, любопытны и раскрепощены. Самые большие ревнивицы и собственницы. Несмотря на это, либидо всегда под контролем и женщина никогда не позволит сиюминутным желаниям взять верх над разумом. Но, если она находит своего партнёра, секс для неё становится творчеством, особенно если интим основан на глубоких чувствах. Иначе она получает только опустошение от бессмысленной игры после близости. Эту женщину трудно обольстить, а значит, сексуальный темперамент такой дамы часто предназначен только для мужа и известен только ему.

Японцы говорят, что если мужчина хочет получить незабываемый секс, то ему следует выбрать женщину с I группой крови. Её страсть преодолевает национальные границы. Кавалер, женившийся на даме-лидере, никогда не будет обделён чувственными ласками.

II группа крови и соотношение с характером человека

Женщины с II группой крови не очень приветствуют активность в сексуальной жизни. Фото © Shutterstock

Представительницы II группы крови не очень приветствуют активность в сексуальной жизни. Они имеют репутацию несексуальных. Соблазнить такую леди почти нереально: секс редко занимает её мысли. Женщина может носить маску секси, но это не будет соответствовать её нутру.

Девушка с II группой крови наиболее пассивна из всех женщин — часто может заниматься сексом, даже если ей этого на самом деле не хочется. Так как она обычно ведёт себя очень разумно, её сложно склонить к сексуальным экспериментам, впрочем, как и к связям на стороне. Обладательницы II группы крови подходят к сексу спокойно и исследовательски, отдавая предпочтение глубинной связи, а не плотским желаниям. Несмотря на низкую половую конституцию, в браке эти девушки исправно выполняют "супружеские обязанности". Спутнику с женщиной со второй группой крови, во избежание рутины в сексе, лучше в постельных делах самому проявлять инициативу.

Какие они — люди с III группой крови

Обладательницы III группы крови романтичные и чувствительные. Фото © Freepik / pikisuperstar

Обладательницы III группы крови — натуры романтичные и чувствительные, что также сказывается на их пристрастиях в интимной жизни. Такие женщины не очень заинтересованы в сексе. Однако они легче всего к нему относятся. Дамы прекрасно чувствуют, что сексуальность — это поистине театральное умение, и исполняют свою роль хорошо.

Женщины с группой крови III не думают о сексе 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но они открыты для близости и не будут её избегать. Их непринуждённое отношение может создать расслабляющий и комфортный настрой. Обладательницы третьей группы крови раскованны и свободны во всех сферах жизни и далеки от того, чтобы придавать сексу особо важное значение.

Но есть нюанс: таким дамам нелегко доставить удовольствие. И мужчина, который хочет доказать обратное, часто обижается на то, с какой лёгкостью и небрежностью партнёрша относится к его усилиям. Эта же лёгкость виной тому, что женщине с III группой крови ничего не стоит поменять мужчину на другого, когда тот только-только успел влюбиться.

Любовный темперамент девушек с IV группой крови

Какими чертами характера наделены женщины с IV группой крови? © Shutterstock

Женщины с IV группой крови рождаются очень чувственными и этого не стесняются. Они — прирождённые сексоголики, как Саманта из "Секса в большом городе". И всякий мужчина, имеющий проблемы в интимной сфере, познакомившись с такой дамой, может круто изменить свою жизнь.

Женщина с четвёртой группой крови очень чувственна и легко достигает оргазма. Она наиболее универсальный и приспосабливающийся в сексе партнёр. Такая девушка может получить удовольствие почти с каждым мужчиной. Обладательница IV группы крови будет в равной степени удовлетворена нежным сексом и эксцентрично-грубым — в зависимости от того, что предпочитает её партнёр. Мужчина ценит такую гибкость и лёгкость. Но на особенные, экстраординарные ощущения женщина не способна. Это отличная партнёрша для очень занятого работой мужчины.

За что отвечает резус-фактор крови

Что такое резус-фактор группы крови и как он отражается на характере человека? Фото Shutterstock

Резус-фактор крови также играет роль. Женщина с положительным — более приземлённая и может воспринимать секс как обыденность, необходимость, состязание или долг, мужчина для неё самец и наставник. Она может заменить душевные чувства физической грубостью или дикой страстью.