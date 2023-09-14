Валерчик-младший: Сексолог объяснила, почему мужчины придумывают прозвища для своих гениталий

Не думайте, что только барышни способны смущаться и пытаться говорить аналогиями. Некоторые парни тоже этим страдают. Потому, когда во время свидания вдруг упоминается какой-то Роман-младший, хочется переспросить — при чём тут брат? На что кавалер начинает отнекиваться и говорить, что речь совершенно о другом. Или когда мужчина пытается написать классный отзыв на товар, рассказывая вдруг про птицу в гнезде. Боевой петушок, чижик-пыжик, стручок, огромный болт… Зачем все эти дурацкие названия нужны?

Оказалось, что мужчины склонны диссоциировать себя с собственным половым органом. Именно так, по словам сексолога, и получаются различные имена и прозвища у члена. "По сути, таким образом можно переложить ответственность за своё фривольное поведение со словами "это не я, это Валерчик", — рассказывает в беседе с LIFE сексолог Александра Миллер.

"Валерчик может не только вызывающе себя вести и совокупляться со всеми женщинами, которые находятся поблизости, но и терпеть неудачи в сексе, уставать. Вся ответственность, таким образом, не на мужчине, а на половом органе с забавным прозвищем".

Откуда берутся дурацкие прозвища для члена — это отклонение или норма? Фото © Shutterstock

Специалист продолжает, рассказывая, что иногда парни наделяют свой половой орган даже личной жизнью, иными интересами и предпочтениями. О клинических случаях, по словам сексолога, стоит говорить тогда, когда мужчина потерял грань реальности и уже не играет, а на самом деле считает свой орган отдельной личностью.