Подсчитано, сколько месяцев россиянин сможет себя прокормить, отказавшись от нового IPhone

Один трудоспособный россиянин может 13 месяцев питаться по цене новенького IPhone 15 Pro. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа исследовании сервиса "Пакет" на основании расчётов актуальной на 2023 год стоимости общероссийской потребительской корзины.

Состав корзины был зафиксирован в Федеральном законе "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" в 2017 году. В неё входят хлеб, картофель, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молоко, яйца.

По данным сервиса, траты на продукты для взрослого россиянина за год составляют 83 015 рублей, а в месяц у жителя России на продукты уходит 6917 рублей. Цена нового IPhone 15 Pro — от 999 долларов, или от 95 тысяч рублей по нынешнему курсу. Таким образом, в стоимость последнего айфона входит 13,7 продуктовой корзины россиянина.

Практически десятимесячными расходами на питание придётся пожертвовать тем, кто захочет купить iPhone 14: его стоимость равна 9,6 продуктовой корзины россиянина. Этот смартфон презентовали в сентябре 2022 года, и сейчас его можно приобрести от 699 долларов (от 67 тысяч рублей). Шесть месяцев полноценного питания придётся обменять на Phone 13, цена которого стартует с 599 долларов, или с 41 тысячи рублей по актуальному курсу.