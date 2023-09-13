Россияне смогут купить iPhone 15 в день старта продаж, но по заоблачным ценам

В России продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября текущего года, но это будет неофициально ввезённая в страну продукция Apple с огромной наценкой. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на свой источник.

"В самый первый день стоимость новинок достигнет 400 тысяч рублей, на второй-третий день цена опустится до 250 тысяч, далее она снизится до 180–200 тысяч, а потом спрос стабилизируется", — поделился собеседник газеты.

По его словам, это нормальная ситуация, когда в США стоимость на такой смартфон ниже на 30–40%, ведь российские ретейлеры закладывают в цену логистические издержки, валютные риски и многое другое. В ряде магазинов в стране уже приступили к оформлению предзаказов на новинки. Но эксперты советуют поклонникам Apple не спешить, так как первые устройства могут идти без должного сервисного обслуживания и гарантий качества из-за теневого ввоза.