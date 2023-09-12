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12 сентября, 18:41

Apple презентовала iPhone 15

<p>iPhone 15. Обложка © Apple</p>

iPhone 15. Обложка © Apple

Американская компания Apple проводит презентацию своих новинок, где уже была представлена новая модель iPhone, а также умные часы Apple Watch Series 9 и умные часы Apple Watch Ultra 2. Трансляция мероприятия ведётся на официальном канале Apple на YouTube.

iPhone 15 будет доступен в двух вариантах: базовый iPhone 15 с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 15 Plus с диагональю в 6,7 дюйма. У смартфонов больше нет "чёлки", вместо неё теперь функция Dynamic Island, которая впервые появилась на iPhone 14. В 15-й итерации "яблочного" телефона установлен новый процессор A16 Bionic, а его батарея способна обеспечить работу без подзарядки в течение одного дня минимум. Кроме того, оправдались давние прогнозы: разъём Lightning исчез с корпуса iPhone, теперь он заряжается через порт типа USB-C.

iPhone 15 обзавёлся новой камерой, разрешение основного объектива — 48 Мп, а у телеобъектива — 12 Мп и двукратный оптический зум. Кроме того, устройство будет работать на модернизированных алгоритмах обработки фотоснимков. iPhone 15 и iPhone 15 Plus поступят в продажу в пяти расцветках по цене от $799 и $899.

Помимо телефона Apple представила часы Apple Watch Series 9. Девайс будет доступен в двух корпусах с размерами 41 и 45 мм. Максимальная яркость — 2000 нит. Часы будут работать без подзарядки до 18 часов. Apple Watch Series 9 распознают новый жест "даблтэп", чтобы принять звонок или завершить его. Алюминиевая версия часов будет продаваться в пяти цветах: чёрном, бежевом, голубом, розовом и красном. Стальная — в золотом, серебристом и чёрном. Apple Watch Series 9 уже можно предварительно заказать по цене от $399.

Apple Watch Series 9. Фото © Apple

Apple Watch Series 9. Фото © Apple

Также компания презентовала умные часы Watch Ultra 2. Они выполнены в 49-мм титановом корпусе с дополнительной кнопкой. Максимальная яркость дисплея Apple Watch Ultra 2 — 3000 нит. Включение ночного режима происходит автоматически. В девайсе установлен чип S9, а работать они смогут до 72 часов. Apple Watch Ultra появятся в продаже с 22 сентября по цене $799.

Watch Ultra 2. Фото © Apple

Watch Ultra 2. Фото © Apple

На этом новинки от американской компании не закончились. На презентации представят беспроводные наушники AirPods Pro 2 с портом USB-C и операционные системы iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17.

Сотрудники Росмолодёжи прекратили использовать гаджеты Apple во время работы

Сотрудники Росмолодёжи прекратили использовать гаджеты Apple во время работы

Чем ближе была дата презентации новой модели, тем больше появлялось разговоров о целесообразности покупки свеженького девайса от Apple. Если вы горите желанием поскорее купить себе новый iPhone, то Лайф недавно публиковал материал, который, возможно, окажется вам полезен.

Юрий Лысенко
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