Apple презентовала iPhone 15

Американская компания Apple проводит презентацию своих новинок, где уже была представлена новая модель iPhone, а также умные часы Apple Watch Series 9 и умные часы Apple Watch Ultra 2. Трансляция мероприятия ведётся на официальном канале Apple на YouTube.

iPhone 15 будет доступен в двух вариантах: базовый iPhone 15 с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 15 Plus с диагональю в 6,7 дюйма. У смартфонов больше нет "чёлки", вместо неё теперь функция Dynamic Island, которая впервые появилась на iPhone 14. В 15-й итерации "яблочного" телефона установлен новый процессор A16 Bionic, а его батарея способна обеспечить работу без подзарядки в течение одного дня минимум. Кроме того, оправдались давние прогнозы: разъём Lightning исчез с корпуса iPhone, теперь он заряжается через порт типа USB-C.

iPhone 15 обзавёлся новой камерой, разрешение основного объектива — 48 Мп, а у телеобъектива — 12 Мп и двукратный оптический зум. Кроме того, устройство будет работать на модернизированных алгоритмах обработки фотоснимков. iPhone 15 и iPhone 15 Plus поступят в продажу в пяти расцветках по цене от $799 и $899.

Помимо телефона Apple представила часы Apple Watch Series 9. Девайс будет доступен в двух корпусах с размерами 41 и 45 мм. Максимальная яркость — 2000 нит. Часы будут работать без подзарядки до 18 часов. Apple Watch Series 9 распознают новый жест "даблтэп", чтобы принять звонок или завершить его. Алюминиевая версия часов будет продаваться в пяти цветах: чёрном, бежевом, голубом, розовом и красном. Стальная — в золотом, серебристом и чёрном. Apple Watch Series 9 уже можно предварительно заказать по цене от $399.

Apple Watch Series 9. Фото © Apple

Также компания презентовала умные часы Watch Ultra 2. Они выполнены в 49-мм титановом корпусе с дополнительной кнопкой. Максимальная яркость дисплея Apple Watch Ultra 2 — 3000 нит. Включение ночного режима происходит автоматически. В девайсе установлен чип S9, а работать они смогут до 72 часов. Apple Watch Ultra появятся в продаже с 22 сентября по цене $799.

Watch Ultra 2. Фото © Apple

На этом новинки от американской компании не закончились. На презентации представят беспроводные наушники AirPods Pro 2 с портом USB-C и операционные системы iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17.