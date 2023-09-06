Сотрудники Росмолодёжи прекратили использовать гаджеты Apple во время работы

Росмолодёжь приняла решение отказаться от использования гаджетов американской компании Apple во время работы. На такой шаг сотрудники федерального агентства пошли из соображений безопасности, заявила пресс-служба ведомства.

"В целях повышения уровня защищённости и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодёжи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple", — сказано в сообщении.

Аналогичное решение ранее приняли и другие российские ведомства и министерства. Первыми использовать технику Apple на рабочем месте запретили в Минпромторге РФ. Их примеру последовали "Ростех ", ФТС и Минцифры РФ.