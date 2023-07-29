США выделят Тайваню 345 млн долларов, Китай уже высказался
Байден поручил выделить Тайваню пакет военной помощи на 345 миллионов долларов
Президент США Джо Байден уполномочил администрацию выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. Это следует из меморандума, опубликованного на сайте Белого дома.
"Выделить до 345 млн долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны, а также для обучения и тренировок в качестве помощи Тайваню", — говорится в сообщении.
В свою очередь представитель дипмиссии Китая Лю Пэнюй обратился к Соединённым Штатам с призывом прекратить усиливать напряжение вокруг Тайваня. По словам Лю Пэнюя, Вашингтон должен придерживаться принципа "одного Китая" и трёх совместных коммюнике КНР – США и прекратить продавать оружие острову, тем самым перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе. Представитель дипмиссии также добавил, что Пекин выступает против военных связей США и Тайваня и поставок вооружений.
Ранее Лайф сообщал, что Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing. Закупка тактических ракет Harpoon будет проходить в рамках решения о продаже вооружений острову, которое Вашингтон принял в 2020 году.
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