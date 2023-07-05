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5 июля, 05:10

В Китае назвали Тайвань "пороховой бочкой" из-за США

Минобороны КНР: США продажей оружия Тайваню превращают его в пороховую бочку

Вашингтон превращает Тайвань в "пороховую бочку" и ведёт народ острова к катастрофе, продавая оружие. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

"Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряжённость в Тайваньском проливе, что, по сути, превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", сказал Кэфэй в ходе брифинга.

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США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

По словам представителя ведомства, Пекин требует от Вашингтона немедленного прекращения продажи оружия. Китайская армия при этом сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы в любой момент защищать свой суверенитет и территориальную целостность, указал он.

Ранее Лайф писал, что Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing. Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже вооружений острову, которое Вашингтон принял в 2020 году.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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