В Китае назвали Тайвань "пороховой бочкой" из-за США

Вашингтон превращает Тайвань в "пороховую бочку" и ведёт народ острова к катастрофе, продавая оружие. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

"Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряжённость в Тайваньском проливе, что, по сути, превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", — сказал Кэфэй в ходе брифинга.

По словам представителя ведомства, Пекин требует от Вашингтона немедленного прекращения продажи оружия. Китайская армия при этом сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы в любой момент защищать свой суверенитет и территориальную целостность, указал он.