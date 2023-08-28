Стоимость гаджетов Apple пойдёт на взлёт из-за отношений США и Китая
Bloomberg: Напряжённость между США и КНР обернётся подорожанием устройств Apple
Стремление Соединённых Штатов к ограничению технологического роста КНР негативно отразится на американских компаниях, которые вынуждены переносить свои производства из Китая. В частности, напряжённость в отношениях двух стран может привести к подорожанию продукции Apple, сообщил Bloomberg.
По данным издания, сейчас около 80% партнёров крупной корпорации базируются в Поднебесной. Компания постепенно уменьшает эту цифру, перенося часть мощностей в другие азиатские страны с менее развитой производственной инфраструктурой. Речь идёт об Индии или Вьетнаме.
"Разделение глобальной цепочки поставок угрожает повышением цен для обширной базы потребителей Apple, так как производители, перевозчики и бренды пытаются справиться с производством в менее обустроенных местах", — пояснили в агентстве.
А ранее владельцев айфонов предупредили о смертельной опасности некоторых их привычек. На это указали в самой компании-производителе.
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