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22 июля, 10:16

Премьер Венгрии предрёк войну с участием США из-за движения нового лидера к вершине мира

Орбан: Китай движется к вершине мира, это создаёт угрозу конфликта с США

<p>Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket</p>

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket

Риск конфликта между идущим к вершине мира Китаем и США, которые уже там, сегодня крайне высок, такого быстрого "тектонического сдвига в глобальном равновесии" ещё никогда не было. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, спустя десятилетия затишья "Китай проснулся" и начал обгонять Америку, и ей это не по душе. Мечта США вечно играть главенствующую роль заманчива, "но правда жизни такова, что в мире нет постоянных победителей и проигравших", добавил Орбан. Поэтому сейчас мы наблюдаем очень опасный момент, когда "великая держава номер один" отходит на второй план.

"Сегодня мы живём, день за днём приближаясь к конфликту [США с КНР]. Вопрос на миллиард долларов заключается в том, можно ли избежать этого конфликта", — сказал венгерский лидер, выступая в Свободном университете в Трансильвании.

Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Ранее президент США Джо Байден посоветовал председателю Китая Си Цзиньпину быть осторожным после его визита в Москву, так как КНР зависит от инвестиций Запада. По словам главы Белого дома, "это не угроза, это наблюдение".

Ирина Фальке
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