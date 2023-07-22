Премьер Венгрии предрёк войну с участием США из-за движения нового лидера к вершине мира

Риск конфликта между идущим к вершине мира Китаем и США, которые уже там, сегодня крайне высок, такого быстрого "тектонического сдвига в глобальном равновесии" ещё никогда не было. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, спустя десятилетия затишья "Китай проснулся" и начал обгонять Америку, и ей это не по душе. Мечта США вечно играть главенствующую роль заманчива, "но правда жизни такова, что в мире нет постоянных победителей и проигравших", добавил Орбан. Поэтому сейчас мы наблюдаем очень опасный момент, когда "великая держава номер один" отходит на второй план.

"Сегодня мы живём, день за днём приближаясь к конфликту [США с КНР]. Вопрос на миллиард долларов заключается в том, можно ли избежать этого конфликта", — сказал венгерский лидер, выступая в Свободном университете в Трансильвании.