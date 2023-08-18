Россиян предупредили о серьёзном подорожании глазированных сырков этой осенью

В России могут значительно подорожать глазированные сырки. Подъёма цен на десерты ждут осенью, а всё из-за дорожающего сырья, проблем с шоколадом на мировом рынке и роста стоимости логистики, пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказали источники в двух компаниях – производителях сырков, больше всего цены на продукт зависят от дорожающих в мире какао-бобов и, как следствие, шоколада. Подорожал и творог. Кроме того, сложнее стало с логистикой: поднялись цены на бензин. В итоге производители считают, что глазированные сырки в среднем станут дороже на 20%, но некоторые позиции могут прибавить в цене сразу на 40%.

По словам источников, сейчас специалисты компаний думают, как выйти из сложной ситуации. Кто-то предлагает заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а кто-то — снизить массу самого сырка, чтобы не поднимать цену. Однако такие меры могут ударить по репутации производителей, и те это понимают.