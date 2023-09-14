Названо 5 лучших способов избавить обувь от грибка и запаха

Уличная обувь осенью часто подвергается воздействию влаги, поэтому при неправильном хранении и уходе в ней легко размножаются различные виды грибка. Обычно такую обувь выдаёт запах. Чтобы предотвратить появление грибка (плесени), нужно соблюдать простейшие правила. О них Лайфу рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

Во-первых, обувь нужно тщательно сушить после носки (если она промокла) или перед длительным хранением, объяснила доцент. Оптимально делать это естественным образом или используя специализированные электрические или ультрафиолетовые сушилки. Категорически нельзя сушить обувь возле радиаторов и батарей, это портит кожу. Не следует хранить обувь, особенно из натуральной кожи, в полиэтиленовых пакетах, без доступа воздуха. Напротив, её необходимо время от времени проветривать, так как плесень не любит сквозняков.

"Если плесень всё же появилась, обувь можно промыть крепкой пеной хозяйственного мыла, а затем протереть влажной тряпкой. Тщательно почистить изнутри перекисью водорода, нанесённой на ватный диск, или обработать из флакона с распылителем (грибок не любит кислую среду)", — объяснила собеседница Лайфа.

Кроме того, для выведения грибка можно воспользоваться купленным в магазине противогрибковым препаратом. Важно помнить, то плесень не только портит внешний вид обуви (проявляясь в виде пятен) но и опасна для человека: споры могут проникать в дыхательные пути и оставаться на коже, провоцируя аллергию и другие заболевания, предостерегла Ершова.