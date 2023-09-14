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14 сентября, 13:21

Названы самые "кошачьи" города России

"Туту.ру": Самый "кошачий" город в России — Зеленоградск

<p>Обложка © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@madhatterzone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manja Vitolic</a> </p>

Обложка © Unsplash / Manja Vitolic

Самыми "кошачьими" городами России являются Зеленоградск, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".

Согласно результатам исследования, больше всего внимания кошкам уделяют в Зеленоградске. Такую любовь к представителям кошачьих можно объяснить тем, что много лет назад животные спасли продуктовые запасы города от крыс. У зеленоградских кошек есть собственная "Котофейня" и музей "Мурариум".

На втором месте — Санкт-Петербург. Котов почитают даже в Эрмитаже. Там хвостатые живут в подвалах музея, где у каждого личная миска и лежанка, а с 2005 года проводят День эрмитажного кота. На Васильевском острове установлена скульптура, посвящённая лабораторному коту, а на фасаде Елисеевского магазина можно увидеть кота Елисея.

В Тюмени кошкам посвящён целый сквер, а на аллее в центре города установлены тумбы с золотыми фигурами котов.

В Казани кошки — элемент декора города. Их можно увидеть в сувенирных лавках, а также в виде памятников и скульптур. Памятник Коту Казанскому на улице Баумана — одна из любимых остановок туристов.

В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

Воронеж получил статус "кошачьего" благодаря советскому мультфильму "Котёнок с улицы Лизюкова". Пушистым установлен памятник на улице Генерала Лизюкова.

Топ "кошачьих" городов замыкает Йошкар-Ола. В ней установлен памятник "Йошкин кот". Он уже стал брендом и регулярно появляется на сувенирах.

Ранее ветврач Гусева назвала четыре причины, почему кошка дерёт мебель и обои. По словам эксперта, одной из причин "охоты" на мебель может быть отсутствие у питомца собственной среды обитания. То есть такого места, где животное может чувствовать себя спокойно и уединённо.

Александра Мышляева
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