Они никогда не простят: 6 самых гордых женщин по знаку зодиака

Каждой женщине присущи определённые качества, уникальные для её зодиакального знака. Сегодня рассмотрим самых гордых дам, которые никогда не простят измену или предательство — просто выставят мужчину из собственной жизни раз и навсегда.

1. Знак зодиака Лев

Названы 6 самых гордых и коварных женщин среди знаков зодиака. Лев. Фото © Shutterstock

Представительницы знака зодиака Лев славятся своей царственной осанкой и лучезарной уверенностью. Им присуща гордость за свою индивидуальность и уникальность. Львица скорее умрёт, чем позволит кому-то столкнуть её с величественного пьедестала. Представители этого знака зодиака собирают вокруг себя толпы поклонников — и всегда окружены интересом со стороны других людей. Эта харизматичная особа никому не позволяет критиковать себя. И если вы будете сомневаться в их талантливости, профессионализме и исключительности, то они попробуют доказать свою уникальность. Но если и это не удастся, то вычеркнут вас из жизни.

2. Знак зодиака Дева

Женщины, рождённые под знаком зодиака Дева, представляют собой кукловодов, которые знают всё наперёд и сами составляют сценарий жизни. Также считая, что окружающие обязаны следовать именно их плану, потому что они всегда и во всём правы. Перешедшие дорогу женщинам-Девам окажутся в чёрном списке. А тем, кто захочет оказаться рядом с представительницей этого знака зодиака, придётся приложить немало усилий для завоевания её расположения.

3. Знак зодиака Козерог

Самый гордый и злопамятный знак зодиака — Козерог. Фото © Shutterstock

Представительницы знака зодиака Козерог много молчат и прощают, но в какой-то момент у них переполняется чаша терпения — и они идут на принцип. Дамы знают, что им будет плохо, понимают, что будут переживать. Но обида становится настолько сильной, что носительницы знака зодиака Козерог готовы вычеркнуть человека из своей жизни навсегда. Они одни из тех людей, которые помнят обиду до самой смерти и всегда носят с собой блокнот, куда пишут имена неугодных.

4. Знак зодиака Овен

Дамы, рождённые под знаком зодиака Овен, ищут мужчину, кто станет ими искренне восхищаться, даже нуждаться. Если вы смогли найти кого-то другого, значит, вас не станут держать, а отправят в путь-дорогу. Девушка со знаком зодиака Овен выплеснет на негодяя весь свой яростный гнев в виде грубых слов или даже разгромит половину дома, а потом отпустит на волю и попросит больше никогда не попадаться на её пути. Боль будет перекрыта злостью и ненавистью. А если носительница знака зодиака Овен кого-то ненавидит, то не станет сидеть сложа руки. Бой будет либо моральный, либо рукопашный.

5. Знак зодиака Скорпион

Женщин-Скорпионов природа наделила заносчивостью, завышенной самооценкой и патологической гордостью. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Скорпион обижаются не сразу: хотят докопаться до истины и разобраться, почему же человек так поступил. Но если понимают, что их намеренно обманули, манипулировали или использовали, то носительницы знака зодиака Скорпион обидятся, примут это к сведению и навсегда вычеркнут человека из жизни.

6. Знак зодиака Стрелец