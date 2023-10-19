"Имел дар предвидения": Эзотерик высказалась о магических способностях Жириновского

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский обладал сильной интуицией, граничащей с даром прорицателя, что в совокупности с образованностью приводило к точным политическим прогнозам. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

"Политик имел дар предвидения, это точно. Более того, он обладал прекрасным образованием. Аналитика, интуиция и широкий кругозор, чуйка на события и людей — всё это в совокупности давало ему возможность делать предсказания, которыми мы пользуемся до сих пор", — отметила она.