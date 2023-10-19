"Имел дар предвидения": Эзотерик высказалась о магических способностях Жириновского
Эксперт Абравитова заявила, что Жириновский точно имел дар предвидения
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Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский обладал сильной интуицией, граничащей с даром прорицателя, что в совокупности с образованностью приводило к точным политическим прогнозам. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала эзотерик и таролог Марианна Абравитова.
"Политик имел дар предвидения, это точно. Более того, он обладал прекрасным образованием. Аналитика, интуиция и широкий кругозор, чуйка на события и людей — всё это в совокупности давало ему возможность делать предсказания, которыми мы пользуемся до сих пор", — отметила она.
Эксперт назвала политика умнейшим человеком и мощным интуитом, а в его предсказаниях отметила математическую точность, когда даже даты оказываются верными.
Напомним, Жириновский говорил, что к 2024 году про Украину все забудут, так как на Ближнем Востоке развернётся страшный конфликт. В Кремле заметили, что политик часто давал абсолютно точный анализ тенденций развития.