Депутат показал записку Жириновского с призывом насчёт доллара

Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предлагал отказаться от доллара в 2018 году. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов показал в своём телеграм-канале ранее не публиковавшуюся записку политика.

Записка Владимира Жириновского. Фото © T.me / Чернышов. Москва. ЛДПР

"Что делать? 1. Отказ от доллара. 2. Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", — говорится в тексте, написанном рукой Жириновского.

Чернышов пояснил, что в 2018 году курс доллара сильно вырос: с 56,7 рубля до 66 рублей. По его словам, сейчас совет основателя ЛДПР звучит ещё более актуально и логично, а события развиваются именно в направлении отказа от доллара. При этом альтернатив американской валюте для международных расчётов предостаточно, добавил вице-спикер Госдумы.