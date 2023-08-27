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27 августа, 07:42
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Депутат показал записку Жириновского с призывом насчёт доллара

Депутат Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предлагал отказаться от доллара в 2018 году. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов показал в своём телеграм-канале ранее не публиковавшуюся записку политика.

Записка Владимира Жириновского. Фото © T.me / Чернышов. Москва. ЛДПР

Записка Владимира Жириновского. Фото © T.me / Чернышов. Москва. ЛДПР

"Что делать? 1. Отказ от доллара. 2. Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", — говорится в тексте, написанном рукой Жириновского.

Чернышов пояснил, что в 2018 году курс доллара сильно вырос: с 56,7 рубля до 66 рублей. По его словам, сейчас совет основателя ЛДПР звучит ещё более актуально и логично, а события развиваются именно в направлении отказа от доллара. При этом альтернатив американской валюте для международных расчётов предостаточно, добавил вице-спикер Госдумы.

ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский"

ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский"

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что США самостоятельно создали обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу доллару. Так, на торговлю в юанях переходят иранцы, бразильцы и саудовцы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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