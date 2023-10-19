Любовная магия: Как привязать к себе мужчину с помощью 5 действенных техник

Как ни крути, но то, что секс является одной из важнейших составляющих крепких и здоровых отношений, — это факт. С его помощью можно сделать так, что мужчина больше не сможет без вас жить. Во время обмена энергиями легче проникнуть в биополе человека, устранить любое сопротивление и переродить имеющуюся симпатию в чувство томительной привязанности или любовь. Рассказываем ведьминские хитрости.

1. Приворот волшебной простыни

Любовный приворот во время секса, который реально работает. Фото © Freepik

Для того чтобы провести сильный ритуал и сделать приворот во время секса, который реально работает, необходимо купить простыню белого цвета. Заговорить её. Лучше всего делать это на растущей Луне или накануне полнолуния. В течение этого дня вам необходимо три раза увидеть любых спаривающихся животных, а уже вечером совершить ритуал. Разложить простыню на столе, зажечь две освящённые свечи и прочитать сильный заговор на любовь 12 раз подряд: "Как верно то, что животные и птицы без любви жить не могут, так верно и то, что ты, (имя партнёра), без любви ко мне жить не сможешь. Хотел бы ты меня и желал, других женщин не замечал. Не спать кошке с собакой. Не спать голубю с мышью. И тебе, (имя партнёра), не спать ни с кем другим, кроме меня, (ваше имя). Да будет так".

Затем свечи — потушить, а простыню — спрятать до того момента, пока вы не устроите любовное свидание с выбранным партнёром. Желательно, чтобы это произошло в течение последующих 14 дней, так приворот во время секса, который реально работает, даст максимальный эффект.

2. Техника "До"

За некоторое время до интимной близости начинайте поглаживать грудь своего мужчины круговыми движениями по часовой стрелке и только после этого начинайте его возбуждать. Главное условие, при котором приворот сработает, — чтобы всегда после этого действия начиналась близость. Для закрепления эффекта необходимо проделать этот трюк минимум десять раз. Так вы добьётесь, что эрекция у мужчины будет происходить только после того, как именно вы проведёте ему такой "массаж".

3. Техника "После"

Секретная техника в постели: как привязать к себе мужчину с помощью секса? Фото © Freepik

После того как вы закончили заниматься любовью, предложите партнёру сделать ему массаж головы. Затем выполняйте его в течение пяти минут. После десяти повторений у вашего избранника сформируется устойчивая связь "хороший секс — массаж головы". Это приведёт к двум эффектам одновременно: во-первых, от простого массажа головы он будет получать удовольствие, равное сексуальной разрядке. А во-вторых, даже если мужчина вам изменит, он не будет до конца удовлетворён, так как любовница не знает, что ему необходим такой массаж, и волей-неволей вернётся к вам.

4. Мантра: люби меня!

Суть техники заключается в том, что вы должны отследить момент оргазма мужчины и непосредственно в это самое время сказать ему несколько раз томным голосом: "Люби меня". Так как в момент оргазма мужчина очень сильно открыт эмоционально, всё, что вы произнесёте, будет восприниматься его подсознанием как прямое указание. Однако не стоит злоупотреблять и кричать что-нибудь вроде "Купи шубу". Хотя его подсознание открыто, сознание никто не отключал, так что подобная попытка вызовет только недоумение.

5. Техника благодарности за секс

Благодарите мужчину за доставленное удовольствие во время секса, и не придётся даже делать привороты. Фото © Freepik / senivpetro