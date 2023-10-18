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18 октября, 16:27

Психолог рассказала, как настроиться на позитивный день, несмотря на осень за окном

Психолог Иванова: Начинайте день с напитка в любимой чашке

Как начать свой день бодро и продуктивно, когда за окном дождь и лужи, РИА "ФедералПресс" узнало у психолога Екатерины Ивановой.

"С вечера нужно поставить на будильник негромкий и приятный звук и отложить его подальше от уха. Утром стоит проснуться пораньше, чтобы точно всё успеть, никуда не торопясь", — порекомендовала специалист.

По словам психолога, после пробуждения лучше не вскакивать резко, а дать проснуться каждой клетке. Психолог посоветовала прислушиваться и к внутреннему состоянию. Эксперт рассказала, что можно разговаривать с самим собой, таким образом успокаивая страхи и тревоги.

"Лёжа в кровати, стоит посмотреть в окно и поразглядывать небо с облаками. В это же время вспомнить планы на день, поставить новые цели. Это поможет в течение дня не сбиться с определённого вектора и не впасть в панику и хаос", добавила специалист.

Эксперт рассказала, что важно улыбаться близким и желать всем доброго утра. Также Иванова рекомендует начать день с любимой чашки, которая создаст нужное настроение. По словам эксперта, на день следует смотреть с интересом, для этого Иванова посоветовала задавать себе вопросы.

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Freepik / teksomolika

Александра Мышляева
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