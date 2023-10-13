Психолог рассказала, как не пропустить психологическое заболевание под видом осенней хандры

Осенью, когда за окном дождь и слякоть, могут напасть грусть и тоска, однако, по словам психолога Натальи Наумовой, под видом простой осенней меланхолии может скрываться опасное психическое заболевание — депрессия. Как отличить осеннюю хандру от депрессии, специалист рассказала "Вечерней Москве".

"Человек перестаёт получать удовольствие от встреч с друзьями, ему становится в тяжесть ходить в кино, театры, заниматься хобби. Возникает внутренний упадок. Человеку не хочется вставать с кровати, а единственное желание — постоянно лежать", — рассказала психолог.

Однако эксперт отметила, что если настроение повышается во время прогулок с друзьями, то это просто осенняя тоска, которую можно вылечить с помощью ярких эмоций. Наумова порекомендовала больше гулять, посещать новые места и радовать себя.