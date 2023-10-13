Похмельный стыд и как перестать его испытывать: Пятничные советы психолога
Психолог Матари: Во время похмелья человек испытывает симптомы депрессии
По данным последних исследований, восемь из десяти человек, употребляющих алкоголь, хотя бы раз испытывали похмельный стыд. Подробнее о причинах этого феномена Лайфу рассказала психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари. По её словам, есть две ключевые причины похмельного стыда — физиологическая и социальная.
Физиологическая причина похмельного стыда
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"Алкоголь оказывает токсическое влияние и нарушает нормальную работу нервной системы. В результате во время похмелья человек испытывает симптомы, схожие с проявлениями депрессии, — чувство вины, стыд, тревожность. Это связано со снижением уровня серотонина и замедлением работы мозга под воздействием алкоголя как депрессанта", — поясняет психолог.
Длительность и выраженность похмельного синдрома индивидуальны и зависят от состояния человека до вечеринки. Чтобы облегчить это состояние, Матари рекомендует пить больше воды, принимать сорбенты, ограничить кофеин и никотин. Кроме того, важно не пить алкоголь в плохом настроении или при стрессе, чтобы избежать усугубления негативных симптомов.
Социальная причина похмельного стыда
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По словам эксперта, алкоголь раскрепощает и снижает способность контролировать свои действия, поэтому в нетрезвом состоянии человек может вести себя неадекватно, нарушая принятые нормы и свои личные принципы.
"Когда алкоголь выводится из организма, происходит осознание принятых решений, сказанных слов или совершённых действий. И если то, что говорил и делал человек в состоянии опьянения, противоречит его представлению о допустимом поведении или социальным нормам, то наступает чувство стыда", — поясняет Матари.
Особенно сильный стыд бывает при полной потере памяти о вечере. Но может быть и так, что всё было очень прилично, но на следующий день всё равно стыдно. Такое случается, когда есть установка, что пить — это очень плохо. Например, кто-то в семье был алкоголиком и другие родственники с детства внушали, что алкоголь — это зло и хорошие мальчики и девочки не пьют.
По мнению Матари, облегчить социальный похмельный стыд сложнее, чем физический, поэтому самым эффективным способом решения этой проблемы будет разговор с психологом или психотерапевтом.
Когда стоит бить тревогу?
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- После приёма алкоголя вы постоянно совершаете действия, наносящие вред вам или окружающим.
- Пьёте, заведомо зная, что это приведёт к проблемам.
- Испытываете желание прервать отношения с близкими или уйти в изоляцию из-за похмельного стыда.
"Если хотя бы один из этих пунктов про вас, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту", — рекомендует Анна Матари.
Кстати, начало формирования алкогольной зависимости может выявиться по нескольким признакам. В первую очередь человек перестаёт контролировать количество выпиваемого спиртного. Второй тревожный сигнал — употребление более крепких напитков. Об остальных признаках читайте в материале Лайфа.
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