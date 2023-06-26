Врач развенчал мифы о пользе томатного сока и рассола в борьбе с похмельем
Нарколог Поликарпов: Нельзя пытаться "перетерпеть" сильное похмелье
В борьбе с избыточным употреблением спиртного и похмельным синдромом могут помочь сорбенты, суп, плотный завтрак, детоксикация и состояние покоя. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "Алкоспас" Александр Поликарпов.
Медик подчеркнул, что лечение похмельного синдрома огуречным рассолом и томатным соком, которое так любят в народе, не имеет под собой научной базы.
"Лучше отдать предпочтение приёму сорбентов, плотному завтраку, супам и при этом ограничить физическую активность", — поделился он в беседе с "Газетой.ru".
Нарколог уточнил, что ощущение слабости во всём теле, тошнота, рвота, потливость, учащённое сердцебиение и сильная головная боль свидетельствуют о том, что организм отравлен этанолом. На этом фоне могут обостриться хронические заболевания, а в некоторых случаях такая интоксикация может быть смертельно опасна.
Кроме того, Александр предостерёг от попыток перетерпеть или справиться собственными силами с сильным похмельем. Главное в такой ситуации — детоксикация организма, а её проводят с помощью специальных препаратов, выводящих алкоголь и продукты его распада из организма. Помимо них, медики могут назначить курс лечения для восстановления работы мозга и других внутренних органов, в том числе витамины и седативные препараты.
У алкоголя есть ещё одна неприятная особенность — он может способствовать быстрому набору лишнего веса. Врач рассказал, как "жидкие" калории влияют на фигуру и как газировка вредит нашему мозгу.
Freepik