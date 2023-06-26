Врач развенчал мифы о пользе томатного сока и рассола в борьбе с похмельем

В борьбе с избыточным употреблением спиртного и похмельным синдромом могут помочь сорбенты, суп, плотный завтрак, детоксикация и состояние покоя. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "Алкоспас" Александр Поликарпов.

Медик подчеркнул, что лечение похмельного синдрома огуречным рассолом и томатным соком, которое так любят в народе, не имеет под собой научной базы.

"Лучше отдать предпочтение приёму сорбентов, плотному завтраку, супам и при этом ограничить физическую активность", — поделился он в беседе с "Газетой.ru".

Нарколог уточнил, что ощущение слабости во всём теле, тошнота, рвота, потливость, учащённое сердцебиение и сильная головная боль свидетельствуют о том, что организм отравлен этанолом. На этом фоне могут обостриться хронические заболевания, а в некоторых случаях такая интоксикация может быть смертельно опасна.

Кроме того, Александр предостерёг от попыток перетерпеть или справиться собственными силами с сильным похмельем. Главное в такой ситуации — детоксикация организма, а её проводят с помощью специальных препаратов, выводящих алкоголь и продукты его распада из организма. Помимо них, медики могут назначить курс лечения для восстановления работы мозга и других внутренних органов, в том числе витамины и седативные препараты.