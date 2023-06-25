Врач назвал напитки, которые легко могут навредить фигуре и мозгу

Употребление алкоголя может привести к набору веса из-за "жидких" калорий. А газировка и соки способны негативно влиять на мозг. Об этом рассказал хирург-онкоуролог, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

Он отметил, что в кровь мгновенно поступают калории, полученные с алкоголем. Если употреблять спиртное часто, есть риск быстрого набора лишнего веса.

"Дело в том, что одной из особенностей спиртного является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара", — указал врач в телеграм-канале.

Медик развеял миф о том, что пиво является лёгким напитком. По его словам, в нём есть аналог женских половых гормонов в виде фитоэстрогенов. Поэтому у многих мужчин – любителей пива появляется большой живот, бёдра и увеличивается грудь по женскому типу.

Он также отметил, что для мозга вредны различные газированные напитки и соки. По словам специалиста, в газировке нередко присутствует токсичная пищевая добавка Е443. Если вещество накопится в организме, это грозит нервным расстройством и потерей памяти. Вместо таких напитков лучше употреблять воду и травяные чаи.