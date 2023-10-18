Эти 7 фраз показывают, что человек перед вами — нытик, плакса и типичная жертва
Очень часто те или иные словосочетания мы говорим неосознанно. И как раз по ним можно понять, что за человек перед вами. Проверьте себя и близких, а не является ли кто-то из вас слабовольным страдальцем?
Все мы иногда принимаем роль жертвы, сетуя на обстоятельства, это нормально. Но вот если кто-то из ваших знакомых или членов семьи постоянно ноет и ведёт себя как страдалец, трудно становится всем. Как распознать по словам и фразам жертву, а также понять истинный смысл сказанных ею слов? Переводим.
1. "Так нечестно!"
Семь фраз, которые постоянно говорит человек-жертва. Фото © Shutterstock
Мир жесток, а люди нередко поступают несправедливо. В зависимости от позиции и силы воли одни личности будут пытаться что-то изменить, а другие, например жертвы, — просто сидеть на попе ровно и сетовать, как всё нечестно. К тому же страдальцы заранее убеждают сами себя, что к ним априори все относятся несправедливо, ведь не делают то, что нытик от них хочет.
2. "Я так больше не могу" или "Я не выдерживаю"
Завуалированный крик о помощи или красноречивый намёк от человека-жертвы, чтобы ему помогли. Он не хочет или не умеет просить нормально, поэтому кидается агрессивными и чересчур драматичными фразами. Очень часто именно страдальцы любят говорить о том, как они не выдерживают нести тяготы этой бренной жизни.
3. "Я просто должен(-жна)"
Ещё одна любимая фраза нытиков, кто не хочет найти в себе силы бороться с отягощающими обстоятельствами или отстаивать себя. Этими словами они говорят, что выбора сделать что-то иначе нет. Бывают ситуации, конечно, когда его и правда нет. Но в большинстве случаев жертву просто пугает перспектива проявить себя и побороться за личное счастье. Ах, было бы здорово, если бы кто другой это сделал...
4. "Уже слишком поздно"
Семь фраз в речи человека, кто считает себя несправедливо обиженным жизнью. Фото © Shutterstock
Отговорка и попытка оправдать своё нежелание что-либо менять. Когда человек говорит, что якобы уже что-то поздно делать, значит, он либо не хочет и оправдывается так в глазах других, либо попросту боится перемен. Потому что с любыми действиями жизнь человека поменяется.
5. "Смирись, мы рабы системы"
Скрытый смысл этой фразы похож на тот, что мы узнали из предыдущего пункта, то есть — "Мне сложно и страшно. Я не понимаю, что нужно делать, но и менять ничего не хочу". Сколько примеров знает история, когда люди не только боролись с системой, но и побеждали её? Как говорится, было бы желание.
6. "Какой в этом смысл?"
Эти семь фраз с головой выдают вечного страдальца и нытика. Фото © Shutterstock
Ещё одна попытка обесценить как себя, так и других. Какой смысл вставать по утрам, если вечером ложиться спать, раздеваться, если потом одеваться, и т.д. К тому же человек-жертва такой фразой, если всё же решится что-то сделать, переложит ответственность с себя на другого. И если успеха не последует, то можно будет услышать до боли знакомое "Я же говорил".
7. "Это всё твоя вина"
Люди-жертвы и страдальцы обожают снимать с себя ответственность. Они никогда не виноваты, потому что всегда есть те, кто якобы их заставил что-то сделать, например, подбодрил или дал совет. Нытик попробовал, у него не получилось, но искать собственные ошибки и разбирать ситуацию, почему всё вышло именно так, не станет. "Это всё вы виноваты, негодяи". А он жертва обстоятельств.
Отношения / Психология
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