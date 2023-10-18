Эти 7 фраз показывают, что человек перед вами — нытик, плакса и типичная жертва

Все мы иногда принимаем роль жертвы, сетуя на обстоятельства, это нормально. Но вот если кто-то из ваших знакомых или членов семьи постоянно ноет и ведёт себя как страдалец, трудно становится всем. Как распознать по словам и фразам жертву, а также понять истинный смысл сказанных ею слов? Переводим.

1. "Так нечестно!"

Семь фраз, которые постоянно говорит человек-жертва. Фото © Shutterstock

Мир жесток, а люди нередко поступают несправедливо. В зависимости от позиции и силы воли одни личности будут пытаться что-то изменить, а другие, например жертвы, — просто сидеть на попе ровно и сетовать, как всё нечестно. К тому же страдальцы заранее убеждают сами себя, что к ним априори все относятся несправедливо, ведь не делают то, что нытик от них хочет.

2. "Я так больше не могу" или "Я не выдерживаю"

Завуалированный крик о помощи или красноречивый намёк от человека-жертвы, чтобы ему помогли. Он не хочет или не умеет просить нормально, поэтому кидается агрессивными и чересчур драматичными фразами. Очень часто именно страдальцы любят говорить о том, как они не выдерживают нести тяготы этой бренной жизни.

3. "Я просто должен(-жна)"

Ещё одна любимая фраза нытиков, кто не хочет найти в себе силы бороться с отягощающими обстоятельствами или отстаивать себя. Этими словами они говорят, что выбора сделать что-то иначе нет. Бывают ситуации, конечно, когда его и правда нет. Но в большинстве случаев жертву просто пугает перспектива проявить себя и побороться за личное счастье. Ах, было бы здорово, если бы кто другой это сделал...

4. "Уже слишком поздно"

Семь фраз в речи человека, кто считает себя несправедливо обиженным жизнью. Фото © Shutterstock

Отговорка и попытка оправдать своё нежелание что-либо менять. Когда человек говорит, что якобы уже что-то поздно делать, значит, он либо не хочет и оправдывается так в глазах других, либо попросту боится перемен. Потому что с любыми действиями жизнь человека поменяется.

5. "Смирись, мы рабы системы"

Скрытый смысл этой фразы похож на тот, что мы узнали из предыдущего пункта, то есть — "Мне сложно и страшно. Я не понимаю, что нужно делать, но и менять ничего не хочу". Сколько примеров знает история, когда люди не только боролись с системой, но и побеждали её? Как говорится, было бы желание.

6. "Какой в этом смысл?"

Эти семь фраз с головой выдают вечного страдальца и нытика. Фото © Shutterstock

Ещё одна попытка обесценить как себя, так и других. Какой смысл вставать по утрам, если вечером ложиться спать, раздеваться, если потом одеваться, и т.д. К тому же человек-жертва такой фразой, если всё же решится что-то сделать, переложит ответственность с себя на другого. И если успеха не последует, то можно будет услышать до боли знакомое "Я же говорил".

7. "Это всё твоя вина"