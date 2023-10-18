Родителям объяснили, как плохое воспитание детей может обернуться криминальной трагедией

Как обезопасить ребёнка на детской площадке от незнакомцев и почему начинать нужно с семьи, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Леся Хлебникова.

"Чаще всего родители, которые заинтересованы в безопасности своих детей, не знают, как решать психологические проблемы ребёнка. Им сложно правильно рассказывать про те сложности, с которыми может столкнуться их ребёнок в жизни, и о том, какие последствия могут быть", — отметила эксперт.

Психолог объяснила, что подобные трагедии происходят в семьях, которые слишком опекают чадо. В итоге ребёнок становится доверчивым и не знает, что есть люди, которые могут навредить. Также легко крадут детей с недостатком любви. Не чувствуя поддержки от родителя, малыш пытается найти её в чужом человеке, дополнила эксперт.

Она добавила, что преступники с лёгкостью могут уводить тех, кому родители всё запрещают. Ведь у них вызывают восторг и прилив адреналина те действия, за которые может отругать мама. Излишняя строгость также может привести к трагедии, потому что ребёнок, привыкший к строгости, сделает всё, что скажет ему взрослый, даже незнакомец.

Психолог посоветовала заострять внимание ребёнка на этой проблеме начиная с двух лет, тогда дети будут знать всё о безопасности и не попадут в передрягу.